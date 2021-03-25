Нові штрафи за порушення ПДР: якими правилами нехтують найчастіше

В Україні з 17 березня почали діяти нові штрафи за порушення правил дорожнього руху. У поліції підбили підсумки першого тижня.
Правила передбачають збільшення відповідальності за керування авто напідпитку, перевищення швидкості руху, керування без прав та інше.
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Правоохоронці зібрали статистику
У період з 17 по 25 березня поліцейські зафіксували тисячі порушень ПДР і оформили:
- 2 241 протокол за керування в стані сп'яніння
- 3 149 постанов за порушення правил користування ременями безпеки або мотошоломами.
- 8 696 постанов за перевищення встановлених обмежень швидкості руху більш як на 20 кілометрів на годину.
- 570 постанов за перевищення встановлених обмежень швидкості руху більш як на 50 кілометрів на годину.
- 1 969 постанов за керування транспортним засобом особою, яка не має права керування, або передача керування транспортним засобом особі, яка не має права керування.
- 531 постанову за керування транспортним засобом особою, позбавленою права керування.
- 1 226 постанов за порушення правил дорожнього руху пішоходами.
Відповідальність за безпеку на дорогах – обов'язок кожного з нас. І якщо кожен з нас елементарно не порушуватиме ПДР і буде чемним на дорозі – ми зможемо досягнути бажаного результату,
Зверніть увагу!
– підсумували правоохоронці.
Наприкінці листопада 2020 року
в Україні почали діяти нові правила дорожнього руху
.
Нові штрафи / Інфографіка 24 каналу