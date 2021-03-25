В Україні з 17 березня почали діяти нові штрафи за порушення правил дорожнього руху. У поліції підбили підсумки першого тижня.

Правила передбачають збільшення відповідальності за керування авто напідпитку, перевищення швидкості руху, керування без прав та інше.

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Правоохоронці зібрали статистику

У період з 17 по 25 березня поліцейські зафіксували тисячі порушень ПДР і оформили:

2 241 протокол за керування в стані сп'яніння

3 149 постанов за порушення правил користування ременями безпеки або мотошоломами.

8 696 постанов за перевищення встановлених обмежень швидкості руху більш як на 20 кілометрів на годину.

570 постанов за перевищення встановлених обмежень швидкості руху більш як на 50 кілометрів на годину.

1 969 постанов за керування транспортним засобом особою, яка не має права керування, або передача керування транспортним засобом особі, яка не має права керування.

531 постанову за керування транспортним засобом особою, позбавленою права керування.

1 226 постанов за порушення правил дорожнього руху пішоходами.

Відповідальність за безпеку на дорогах – обов'язок кожного з нас. І якщо кожен з нас елементарно не порушуватиме ПДР і буде чемним на дорозі – ми зможемо досягнути бажаного результату,

– підсумували правоохоронці.

Зверніть увагу! Наприкінці листопада 2020 року в Україні почали діяти нові правила дорожнього руху.



Нові штрафи / Інфографіка 24 каналу