Тепер у Кримінальному кодексі України є дві статті з однаковим номером 286–1 (одна внесена у 2018 році, інша – у 2021 році).

Не буду вас занурювати у тривалий процес законотворення, внаслідок якого утворилось декілька суттєвих помилок в Кримінальному Кодексі та Кодексі про адміністративні правопорушення щодо відповідальності за водіння у нетверезому стані.

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Спробую коротко і просто пояснити.

Що тепер буде на практиці

Оскільки утворилося дві пари конкуруючих статей, тобто одна і та ж протиправна дія підпадатиме одразу під дві статті, це запускає корупційний механізм у практику та створює повний безлад. Тому що, хтось тепер на стадії досудового чи судового слідства буде ухвалювати це рішення – яку ж статтю використати. І не треба бути пророком, аби передбачити, що процес вибору рухатиметься у бік меншого покарання

Тобто, для пияк за кермом в законі тепер є лазівка. А для пияк, чиє водіння, спричинило тілесні ушкодження або смерть потерпілих – взагалі з'явилася можливість уникнути кримінальної відповідальності, якщо їхні адвокати правильно складуть Конституційну скаргу до КСУ після поневірянь по всіх судових інстанціях.

Тепер трохи детальніше про дві пари конкуруючих норм, якщо хтось цікавиться питанням.

1-ша пара:

Ст. 130 КпАП (адмінкодекс) – Керування транспортними засобами або суднами особами, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують їхню увагу та швидкість реакції

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ст. 286−1 (в редакції від 2018) Кримінального кодексу – Керування транспортними засобами в стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції

Питання: хто і за якими критеріями на практиці обиратиме з цих двох статей за якою з них кваліфікувати факт керування автомобілем у нетверезому стані? Одна з них тягне за собою не лише покарання, а й факт судимості.

2-га пара:

ст. 286 Кримінального кодексу – Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами.

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ст. 286−1 (та, яка друга, тобто в редакції 2021) Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп'яніння.

Річ у тому, що якщо з вини п'яного водія завдані потерпілому тілесні ушкодження (середньої, тяжкої важкості) або смерть, то ці дії одночасно охоплюються двома вище зазначеними статтями. Одночасно дві застосувати не можна, відповідно до Конституції. Якщо застосувати одну з них, виникає резонне питання незаконності – бо чому та, а не інша. І, яке б не було рішення суду, з'являться підстави для Конституційної скарги до КСУ. Це ситуація цугцванг.

Виходів можна знайти декілька, але це в будь-якому разі – зміни до законодавства через подання законопроєктів. Найпростіше, залишити з кожної конкуруючою пари по одній статті.

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Зволікати не варто, бо цей колапс завершиться відшкодуваннями шкоди з держбюджету людям, які потерпатимуть від застосування судами цієї законодавчої абракадабри.