Верховна Рада переглянула штрафи для водіїв, які порушують ПДР, та суттєво їх збільшила. Зокрема, штрафи за водіння напідпитку зросли аж до 51 тисячі гривень, також з’явилося поняття адмінарешту на 15 діб, а за втечу з місця ДТП тепер можуть і позбавити водійського посвідчення.

Ухвалений закон №2695 вніс зміни до багатьох законодавчих актів та значно посилив відповідальність на дорогах. Цікаво й те, що штрафи зросли не лише для водіїв, а й для пішоходів.

Також читайте Рада посилила відповідальність і збільшила штрафи за керування авто п'яним

Як зросли штрафи для водіїв

Багато змін у законодавстві, у першу чергу, стосуються саме тих водіїв, які сідають за кермо нетверезими. Так, закон посилює відповідальність за керування машиною у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння. Він збільшує відповідальність за керування авто напідпитку з 10,2 тисячі до 17 тисяч гривень за перший випадок.

Повторний інцидент протягом року буде коштувати водіям вже не 20 тисяч гривень, а 34 тисячі, а за третій випадок водій отримає 51 тисячу гривень штрафу та буде позбавлений прав на 10 років з конфіскацією авто.

Крім того, водієві може загрожувати адміністративний арешт:

за повторне порушення – до 10 діб із позбавленням водійських прав на 3 роки, плюс оплатне вилучення авто чи без такого;

за порушення втретє – до 15 діб з позбавленням водійських прав на 10 років, плюс конфіскація авто.

В тому ж разі, якщо дії водія призвели до появи жертв чи потерпілих, відповідальність стає ще жорсткішою:

якщо потерпілий отримав травми середньої тяжкості, то водію загрожує до 3 років; позбавлення волі із позбавленням водійських прав на строк від 3 до 5 років.

якщо потерпілий отримав важкі травми – 3 – 8 років із позбавлення волі та позбавлення водійських прав на 5 – 8 років;

якщо потерпілий загинув – 5 – 10 років із позбавленням прав на термін від 5 до 10 років;

якщо жертв кілька – 7 – 12 років із позбавлення прав на термін від 7 до 10 років.

Але штрафи збільшилися й за менш серйозні проступки. Так, Андрій Стеценко, член Асоціації правників України, зазначив, що так звані дрібні порушення, які можуть призвести до великих наслідків, перевищення швидкісного режиму, не пристебнутий пасок безпеки, відсутність шолому на водії мотоциклу тощо, мають дуже незначне покарання у вигляді штрафу – лише 255-510 грн.

Чесно – це дуже смішно тому, що водій розуміє, що він оплатив штраф або "порішав на місці" з поліцією та задоволений рухається далі, та порушує ті самі пункти ПДР надалі, почуваючи себе не покараним,

– каже Стеценко.

Він додав, що також зросли штрафи для пішоходів, які за перехід у недозволеному місці повинні будуть заплатити не 51 гривню, а 255 гривень. Якщо з ПДР порушить велосипедист, він отримає штраф у розмірі 340 гривень, якщо ж він буде нетверезим – 680 гривень, а в разі спричинення аварійної ситуації він повинен буде заплатити 850 гривень. Невикористання шолому у мотоциклістів тепер також карається штрафом у розмірі 255 гривень.

Зросли штрафи й за наступні правопорушення:

невикористання ременів безпеки – з 51 до 255 гривень;

водіння транспортного засобу без реєстрації або з простроченою реєстрацією – з 51 до 255 гривень;

неосвітлений номерний знак – з 51 до 255 гривень;

водіння т/з без номерного знаку або з номерним знаком, що не відповідає ПДР – з 51 до 255 гривень;

перевищення максимально дозволеної швидкості більш ніж на 50 км/год – з 510 грн до 3,4 тисячі гривень;

порушення правил переїзду перехресть – з 51 до 255 гривень;

їзда без водійського посвідчення – з 51 до 425 гривень;

керування т/з або передача керування т/з особі, яка не має права ним керувати – з 510 до 3,4 тисячі гривень, повторне порушення протягом року – 40,8 тисячі гривень з позбавленням права керування т/з на 5-7 років і з можливою конфіскацією т/з;

якщо водій був позбавлений посвідчення і знову сів за кермо – з 510 гривень до 20,4 тисячі гривень, якщо ж водій забув права, буде змушений заплатити штраф у розмірі 450 гривень.

Окрім цього, за втечу з місця ДТП, водій повинен буде заплатити 3,4 тисячі гривень (до цього штраф складав лише 255 гривень), а також його можуть позбавити права керувати транспортним засобом терміном від 1 року до 2 років.

Підвищили штрафи й за ненадання переваги в русі машинам "швидкої", поліції, аварійним службам – до 680 грн.

У законопроєкті залишилася норма про автомобілі-фантоми, які можуть фіксувати порушення на дорогах. Такі машини не мають розпізнавальних знаків, але все ж попереджувальні знаки про наявність таких авто на тій чи іншій дорозі повинні бути встановлені.

Які зміни відхилили

Одна зі спірних норм у запропонованому законі – це безпідставні (профілактичні) зупинки транспортних засобів. Так, у тексті закону було сказано, що поліцейський може зупиняти транспортні засоби у разі, якщо така зупинка здійснюється під час проведення профілактичних заходів з метою проведення огляду водіїв для перевірки на стан алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння.

Тобто, поліцейський міг би законно зупиняти будь-який транспортний засіб з метою проведення огляду на стан сп'яніння.

Але, народна депутатка Олександра Устінова, член Комітету Верховної Ради України з питань правоохоронної діяльності, ще у листопаді 2020 році написала на свій сторінці у Фейсбуці, що вказану норму щодо безпідставних зупинок під час «профілактичних заходів» вилучено із законопроєкту № 2695.

В Україні також зросли штрафи для пішоходів / Фото Unsplash

Вона додала, що окрім цього прибрали й інші спірні норми з законопроєкту, а саме:

можливість без встановлення попереджувальних знаків ловити на швидкості водіїв;

можливість огляду (обшуку) авто, а саме багажнику, капоту, бардачку тощо;

також водію не потрібно буде віддавати документи поліцейському;

вийти з машини водію потрібно буде лише у разі необхідності на вимогу поліцейського, глушити машину і мерзнути взимку теж не потрібно.

Цікаво Смертність знизиться, – Геращенко про посилення відповідальності за п'яне водіння

Чи допоможе це на дорогах

Андрій Стеценко говорить, що в країні є дуже суттєва проблема з поведінкою учасників дорожнього руху, як водіїв транспортних засобів, так і пішоходів та велосипедистів. Згідно зі статистикою, останнім часом дуже багато складається адміністративних протоколів відносно осіб, які керували транспортними засобами у стані наркотичного та алкогольного сп’яніння.

Санкції щодо вищезазначених водіїв дуже незначні, штраф у вигляді 10 200 грн та обмеження у керуванні транспортним засобом на 1 рік мало кого лякає. Більшість водіїв розраховують на "авось", що ця подія їх обійде стороною, а якщо буде притягнуто до адміністративної відповідальності, то у суді "порішає" за гроші,

– каже Стеценко.

В країні щороку на дорогах гинуть сотні людей. За 2020 рік в Україні відбулося 168 107 ДТП. В аваріях загинула 3541 особа, а 31 974 отримали травми. З цієї кількості ДТП 4522 відбулися тому, що водій перебував у стані алкогольного сп’яніння.

Саме тому в Міністерстві внутрішніх справ очікують, що запровадження нових штрафів щодо порушників на дорогах зменшить смертність на 10-15%. Про це заявив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

Ми будемо, серед іншого, арештовувати тих водіїв, які вдруге або втретє сідають за кермо в стані алкогольного сп’яніння. І за другий чи третій такий випадок – буде конфіскація транспортного засобу,

– сказав Геращенко.

Він додав, що минулого року 129 тисяч водіїв затримали за нетверезе водіння, а після того 9 тисяч із них сіли за кермо вдруге (7 тисяч втретє).