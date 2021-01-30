Нові дорожні знаки в Україні: на що варто звертати увагу водіям

В кінці січня у Києві почали встановлювати нові дорожні знаки, які попереджають водіїв, що вони в'їжджають на ділянку з різним дорожнім покриттям, що є аварійно небезпечним.

Джерело: 24 канал

Ми вирішили згадати, як останнім часом змінювалися дорожні знаки в Україні та що про них варто знати.

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Зміна покриття

Новий знак, який здивував киян називається "Зміна покриття". Такі знаки вже з’явилися на Подільському узвозі, вулицях Богомольця, Шовковичній та Великій Васильківській. Побачивши такий знак, водій має знизити швидкість. У повідомленнях йдеться, що ці знаки розробила та ініціювала до включення до Правил дорожнього руху київська міська влада.

Втім, варто нагадати, що у ПДР з’явилися вони трохи раніше. Так, Кабінет Міністрів України 11 листопада 2020 року прийняв зміни в Правила дорожнього руху. Власне, тоді й постановили, що знак 1.40 "Кінець дороги з удосконаленим покриттям" потрібно замінити таким знаком "Зміна покриття".

Місце концентрації ДТП

Знак "Місце концентрації ДТП" з’явився ще у 2014 році, але встановлювати його почали відносно недавно, та й побачити його на дорогах досі можна не часто. Цей знак – червоний трикутник з чорною крапкою посередині – прийшов на заміну знаку 1.39 "Аварійно небезпечна ділянка". Водієві, який побачив цей знак, необхідно знизити швидкість і не робити небезпечних маневрів.

Згідно з роз’ясненням Укравтодору, до ділянок концентрації ДТП відносяться ділянки з аварійністю 4 ДТП з потерпілими чи 12 ДТП з потерпілими та матеріальним збитком. До того ж, відстань між сусідніми ДТП з постраждалими на цих ділянках не перевищує 300 метрів, або 150 метрів за умови врахування ДТП з матеріальним збитком і постраждалими.

Нові знаки для безпеки велосипедистів

На Львівщині восени 2020 року розробили та встановили спеціальні знаки "Випереджайте безпечно". Нові знаки закликають водіїв авто під час обгону велосипедистів обирати безпечну дистанцію, не менше ніж півтора метра.

Наразі, знаки вже можна побачити на оновленій дорозі Східниця – Пісочна, Пустомити – Меденичі у Львівській області та на маршруті від КПП "Станиця Луганська" до Сєвєродонецька Луганської області.

Зелена хвиля

Взимку 2020 року на українських дорогах з’явилися знаки "Зелена хвиля". Їх встановлюють разом із дорожніми знаками 5.30 "Рекомендована швидкість" на магістральних вулицях, де світлофори працюють у режимі координованого управління. Хоча саме поняття "Зелена хвиля" існує в Україні досить давно, знаки почали встановлювати лише того року.

Ці знаки показують рекомендовану швидкість для проїзду на всі зелені світлофори. Тобто, якщо водій їде 40-50 кілометрів за годину, він мав би не зупинятися на кожному світлофорі.

Нові знаки для вантажівок

Восени 2020 року також змінилася табличка дорожнього знаку, що уточнює тип транспортного знаку "З небезпечним вантажем" (7.5.8). Раніше був зображений бік вантажівки з помаранчевим прямокутником усередині, то тепер – ззаду з оранжевим прямокутником на борту.

Оновлені дорожні знаки

Влітку Укравтодор почав встановлювати по Україні оновлені дорожні знаки.

Там змінили:

Шрифт. У відомстві кажуть, що Road UA – сучасний європейський шрифт, заснований на перевірених зразках британського та німецького екземплярів. Додають, що планують відходимо від старого шрифту, який використовується ще з радянських часів.

Регістр. Він став змінним – перша літера заголовна, інші – рядкові. Відстань зчитування збільшується на 10%, коли перше слово у повідомленні або у власній назві починається з великої літери. У попередньому варіанті через моноширинні літери читабельність була гіршою.

Колір та написи. Використовується якомога більш контрастні поєднання кольорів з написом білими літерами.

Знаки 5.58.2, 5.59, які позначають річки та озера, матимуть малюнок – хвилю. Текст розміщуємо по центру, тло – блакитного кольору.

Знаки 5.61.1 – 5.61.3 матимуть зелене тло, якщо позначають європейську мережу доріг, червоне – якщо міжнародну.

Окрім цього, українські власні назви транслітеруються англійською мовою, а для з’їздів на розв’язках пропонують застосовувати знак зі зрізаним краєм, який своєю формою підсилює сприйняття напрямку.

Нові знаки / Фото Укравтодор

В Укравтодорі хочуть уніфікувати всі знаки в країні, адже зараз вони можуть різнитися, в залежності від того, який проєктувальник та замовник їх робив.