Про відновлення авіасполучення з ЄС, річкові перевезення в Україні та майбутнє МАУ – у програмі "Що це було" з Сергієм Лещенком та Євгенією Моторевською розповів міністр інфраструктури Владислав Криклій.

Крім цього він пояснив, чи справді замість медичного обладнання були побудовані нові дороги. Свою думку міністр висловив у програмі "Що це було?" на 24 каналі.

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Всі гроші, які необхідно було витратити на медичне обладнання, доплати медичним працівникам, подолання проблем, які виникли внаслідок епідеміологічної ситуації – всі ці запити повністю забезпечувалися.

Щодо доріг – спочатку передбачалося 35 мільярдів гривень. В результаті, це менше ніж 30 мільярдів, якщо говорити про такий умовний COVID-фонд. Адже частину переліку доріг зменшували. Власне, бо з'являлися якісь додаткові потреби щодо доплат, наприклад, медичним працівникам.

Не було такого, аби якийсь запит від МОЗ не був покритим. Тому коли кажуть, що віддали замість медиків на дороги – це неправда, це маніпуляція.

Щодо COVID-фонду – можна і ширше тоді дивитися. Що його назвали коронавірусним, але там і доплати поліцейським. Фонд безробіття дофінансували. Це ж не медицина.

Але зрозуміло, що через економічні наслідки втрачаються робочі місця. Малий і середній бізнес теж втрачав, він був вимушений закриватися. Не тільки в Україні така епідеміологічна ситуація.

Дуже важливо було ці всі баланси тримати. Зрозуміло, комусь це може не сподобатися. Але важливо було і вберегти життя, і водночас думати, як виходити з цього крутого піке у плані економіки.

Зверніть увагу!

Опозиція стверджує, що половину грошей з коронавірусного фонду було витрачено на будівництво автошляхів в рамках проєкту "Велике будівництво".

Але президент Зеленський запевнив, що будівництво доріг також важливе у боротьбі з пандемією. Адже через їхній жахливий стан доїхати до деяких лікарень просто неможливо.

Про авіасполучення з ЄС

У першому кварталі 2021 року Європа може цілком відновити перельоти для українців. Ми очікуємо, що тоді буде перша історична безвізова подія. Це дозволить нашим перевізникам літати в будь-яку країну ЄС без обмежень та двосторонніх угод.

Який авіаційний потенціал є в Україні: пояснення Криклія.

Про обсяг річкових перевезень

Багато компаній, зокрема великих інвесторів, які вкладають гроші у портову інфраструктуру, зацікавлені у річкових перевезеннях. Адже це дешевше та екологічніше. Окрім того, це економія на ремонтах доріг.

Про закон, який регулює річкову логістику в Україні – читайте тут.

Про майбутнє МАУ

Рятувати МАУ за гроші держави – я точно таку політику не підтримую. Не зовсім розумію раціональність ухвалення такого рішення. Адже борги накопичувалися протягом років. Якщо бізнес збитковий, навіщо його вести?

Про проблеми МАУ та "Украероруху" – читайте за посиланням.

Про оновлення пасажирських вагонів

Міністерство інфраструктури України безпосередньо не закуповуватиме пасажирські вагони для Укрзалізниці. Задля цього буде здійснено прозорий конкурс для виробників.

Більше про комфорт у пасажирських вагонах – читайте тут.