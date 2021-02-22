Локальна Антитерористична операція на Cході України могла закінчитися ще в 2014 році. Тоді українські військові успішно наступали на бандитські формування й практично замикали кільце на ділянці державного кордону України з Росією у Луганській області.

Джерело: InformNapalm на 24 каналі

Розуміючи, що силами бойовиків Росія не доб'ється успіху, збройні сили країни застосували підлу тактику ракетно-артилерійських ударів з прикордонних з Україною районів Ростовської області. Одразу після цього вони вдерлися силами тактичних груп, зосереджених вздовж кордону.

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Є чимало доказів, які описують події тих днів. Попри те, що російські спецслужби намагаються зачистити будь-який витік інформації від військовослужбовців, у мережі залишаються сліди конкретних фактів вторгнення.

Що вдалося виявити

Ще у вересні 2014 року спільнота InformNapalm виявила й опублікувала зведені дані про угруповання сил вторгнення ЗС Росії, які були сконцентровані вздовж кордону України в Ростовській області.

Першим артилерійським підрозділом у списку артилерії була 291 окрема артилерійська бригада. Місце її постійної дислокації – Інгушетія, станиця Троїцька. Цю бригаду надалі не раз фіксували в контексті "ростовсько-українських" відряджень.



291 окрема артилерійська бригада / Фото InformNapalm

Перший фігурант розслідування – Ільнур Афлятунов, 1990 року народження. Він мешкає у місті Казань. Афлятунова на військову службу призвали наприкінці 2013 року. Згідно з розподілом, він потрапив на Північний Кавказ у дислоковану в Інгушетії 291 окрему артилерійську бригаду.

Важкий гаубичний артилерійський дивізіон цієї бригади має на озброєнні 152 міліметрову гаубицю "Мста-Б". Влітку 2014 року під час загострення бойових дій на Донбасі молодший сержант Афлятунов у складі своєї гаубичної батареї виїхав у "ростовсько-українське відрядження".



Афлятунов у складі гаубичної батареї / Фото InformNapalm

У прикордонному з Україною Кам'янському районі Ростовської області він пробув до середини осені. Після повернення на місце дислокації в станицю Троїцьку, через кілька місяців Афлятунов звільнився в запас зі строкової служби.

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Однак на цьому його військова кар'єра не закінчилася. Одразу після звільнення Афлятунов підписав трирічний контракт з Міністерством оборони Росії в тій же 291 артилерійській бригаді. Фотографії злочинних обстрілів території України з Ростовської області Росії впродовж літа – осені 2014 року військовий злочинець Афлятунов завантажив у вересні 2014 року на свою сторінку в соцмережі ВКонтакті.



Афлятунов у вересні 2014 року / Фото InformNapalm

Схожу серію фотографій із Кам'янського району Ростовської області зафіксували й в інших артилеристів 291 бригади. Хронологія, ландшафт місцевості, маскування техніки та гармат, а також нестатутний зовнішній вигляд військовослужбовців з присмаком "новоросії" – дуже промовисті.

Нагороди та відзнаки

У фотопідбірках сімейства Афлятунових виявили такі нагороди: нагрудний знак "За службу на Кавказі"; пам'ятно-ювілейна медаль "20 років 58 Армії" та медаль "За бойові відзнаки". Також сержантський погон з наказом командира військової частини про присвоєння звання "сержант" і відпускний документ.



Виявлені нагороди / Фото InformNapalm

Цікаво, що з літа 2015 року в фотоальбом фігуранта Афлятунова були завантажені нові слайди на військову тематику з його другого "українського відрядження". Це фотографії, зроблені в польових умовах. Там новоспечений сержант позує знову ж у полях. Зокрема, він у повній бойовій викладці, в нестатутній формі "горка", зі зброєю і радіостанцією.



Афлятунов у повній бойовій викладці /Фото InformNapalm

Що відомо про інші підрозділи Росії

291 артбригада – не єдиний підрозділ збройних сил Росії, який обстрілював територію України. Ми зібрали свідчення і про інші військові формування Волонтери Informnapalm оприлюднили докази щодо "бойового шляху" реактивного дивізіону 200 окремої мотострілецької бригади особливого призначення Північного флоту.

Також вдалося знайти відеодокази обстрілів з прикордонних з Україною районів Ростовської області та безпосередньо з території України, з-під Краснодону. Усі фото і відео обстрілів ми знайшли на сторінках соцмереж військовослужбовців 200 бригади.

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Також опубліковано матеріал про виявлений в Куйбишівському районі Ростовської області реактивний підрозділ зі складу 7 російської окупаційної бази з окупованої Абхазії.



Реактивний підрозділ зі складу 7 російської окупаційної бази /Фото InformNapalm

Кожну нову брехню російської пропаганди потрібно виявляти за допомогою доказів та фактів. Давайте разом писати історію боротьби з агресором і спільно викривати його на світовій арені, під час дипломатичних зустрічей, на сайтах та інтернет-форумах. Тільки так ми зможемо посилити політичний та інформаційний тиск на Росію та пришвидшити нашу перемогу.