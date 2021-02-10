У Рівненській області жінка, ймовірно, сховала своє новонароджене немовля до морозильної камери. Дитина померла. Виявилось, що матір не стояла на обліку, а до медиків звернулась, коли почалась кровотеча.

Медики розповіли, що у жінки була кровотеча, бо не відходила плацента. Породілля втратила половину своєї крові, а це анемія важкого ступеня.

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Тоді лікарі подзвонили у поліцію. Правоохоронці й знайшли дитину у морозилці. Що відомо про жінку

Сусіди неабияк здивувались, коли почули історію породіллі. У селі жінку характеризують добре. Вона має 11-річного сина від першого шлюбу та працює продавчинею у місцевій крамниці. Чоловік їздить на заробітки. До речі, він запевняв, що не знав про вагітність.

Якщо вона одне дитя сама підняла ноги, і щоб таке вчинити...Я не знаю, що з нею стало. Ми всі в селі шоковані. День всіх трусить,

– розповіла мешканка села.

Що загрожує породіллі

Правоохоронці відкрили кримінальну справу. Наразі за допомогою експертизи мають перевірити, чи дійсно немовля народилось мертвим. Матері може загрожувати до 5 років в'язниці.

Наразі жінка перебуває в лікарні, її життю вже нічого не загрожує.