Загинув поліцейський: нові деталі ДТП під Одесою з автівкою патрульних

На трасі Одеса – Київ біля села Дачне ввечері 5 березня трапилася ДТП за участі патрульних. Як згодом стало відомо, в іншому автомобілі також перебували правоохоронці.

Нові деталі ДТП під Одесою

Аварія трапилася внаслідок зіткнення автомобілів Hyundai Sonata та Prius. Перший врізався в автівку патрульних, коли ті хотіли розвернутися.

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Хто перебував в Hyundai Sonata

В автомобілі було четверо поліцейських, які їхали у Могилів-Подільський, що у Вінницькій області.

32-річний старший лейтенант , який проживав у місті Ямпіль Вінницької області, загинув на місці.

, який проживав у місті Ямпіль Вінницької області, За кермом перебував 34-річний капітан поліції. У нього діагностували черепно-мозкову травму та струс мозку. Поліцейського госпіталізували в 11-ту лікарню.

39-річний старший лейтенант отримав перелом носа, гематому ока, закриту травму грудної клітки, перелом кісток тазу та інші травми. Постраждалого відвезли у медзаклад.

У 35-річного підполковника – закрита черепно-мозкова травма, підозра на струс мозку, садна на голові та забій правої гомілки. Від госпіталізації він відмовився.

Пасажири автомобіля патрульних

Водієм Prius був 26-річний лейтенант поліції з Одеси. Він разом з іншими членами екіпажу перебував при виконанні посадових обов'язків.

Його відвезли у лікарню із закритою черепно-мозковою травмою, струсом мозку, травмою живота та забиттям грудної клітини. З ним у машині були ще двоє патрульних у віці 30 і 28 років. Їх відвезли в обласну лікарню з подібними травмами.

Зауважимо, водій розвертався без увімкнених спецсигналів. Коли автомобілі зіткнулися, Hyundai Sonata відкинуло на відбійник.

Дивіться відео моменту ДТП під Одесою:

Наразі патрульних відсторонили від виконання службових обов'язків. Винуватцю ДТП загрожує ув'язнення на строк від 3 до 8 років, а також позбавлення водійських прав на 3 роки.