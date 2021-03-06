Загинув поліцейський: нові деталі ДТП під Одесою з автівкою патрульних

Джерело:"Думская"
На трасі Одеса – Київ біля села Дачне ввечері 5 березня трапилася ДТП за участі патрульних. Як згодом стало відомо, в іншому автомобілі також перебували правоохоронці.
Аварія трапилася внаслідок зіткнення автомобілів Hyundai Sonata та Prius. Перший врізався в автівку патрульних, коли ті хотіли розвернутися.
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В автомобілі було четверо поліцейських, які їхали у Могилів-Подільський, що у Вінницькій області.
Водієм Prius був 26-річний лейтенант поліції з Одеси. Він разом з іншими членами екіпажу перебував при виконанні посадових обов'язків.
Його відвезли у лікарню із закритою черепно-мозковою травмою, струсом мозку, травмою живота та забиттям грудної клітини. З ним у машині були ще двоє патрульних у віці 30 і 28 років. Їх відвезли в обласну лікарню з подібними травмами.
Зауважимо, водій розвертався без увімкнених спецсигналів. Коли автомобілі зіткнулися, Hyundai Sonata відкинуло на відбійник.
Дивіться відео моменту ДТП під Одесою:Зверніть увагу! Наразі патрульних відсторонили від виконання службових обов'язків. Винуватцю ДТП загрожує ув'язнення на строк від 3 до 8 років, а також позбавлення водійських прав на 3 роки.