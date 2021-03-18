У Києві 9 – 11 березня відбувся з'їзд, на якому майже 300 суддів з усієї України обирали 4 членів Вищої ради правосуддя. Ці вибори відбулись, попри протести громадськості та рекомендації послів "Великої сімки" відкласти їх до ухвалення нових правил обрання членів ВРП.

Ба більше судді вчергове обрали кандидатів з наперед узгоджених списків. Вони продемонстрували, що не збираються змінювати систему і їм начхати на очікування суспільства та європейське майбутнє країни.

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Останнім часом тема судової реформи знову стала надзвичайно актуальною. Свавільні вироки одіозних суддів змусили тисячі людей вийти на вулиці та вимагати справедливого правосуддя і справжньої судової реформи. Це також є умовою:

фінансування Міжнародним валютним фондом;

довіри інвесторів;

загалом євроінтеграції.

І Президент знову пообіцяв кардинальні зміни у судочинстві.

Зміни в Україні можливі через перезавантаження ВРП

Усі визнають, що такі зміни можливі лише за умови перезавантаження Вищої ради правосуддя. Без цього реформа в принципі неможлива.

І, перш за все, потрібна процедура обрання нових членів ВРП, яка б гарантувала, що такими стануть доброчесні та незалежні професіонали.

Процес розпочався

Президент вже навіть вніс законопроєкт, який передбачає щось схоже. До нього є суттєві зауваження, але процес розпочато.

Протест громадськості

Тому коли судді заявили, що збираються обирати 4 членів ВРП за старими правилами та без будь-якої перевірки доброчесності кандидатів, громадськість виступила з різким протестом.

Адже який сенс змінювати закон і передбачати чесний конкурс, якщо усі вакансії уже зайняті. Окрім того, кандидатами у члени ВРП були дуже одіозні судді, обрання яких означало остаточний хрест на реформі.

Напередодні з'їзду посли "Великої сімки" зустрілись з представниками суддів і також рекомендували їм перенести обрання членів ВРП до затвердження нової процедури.

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Це дійсно безпрецедентний крок, яким наші стратегічні партнери хотіли дати сигнал, наскільки перезавантаження ВРП є важливим для нашого європейського майбутнього.

Відверта брехня і маніпуляція

Однак Верховний Суд публічно заявив, що не може дослухатись до рекомендації, оскільки з 15 березня ВРП стане неповноважною, що призведе до повного колапсу.

Це відверта брехня і маніпуляція.

Закон чітко передбачає, що якщо закінчення повноважень членів ВРП призведе до неповноважності усієї ВРП, то строк їхніх повноважень продовжується на 3 місяці.

Зауважимо! Тобто вибори спокійно можна було переносити ще на 2 – 3 місяці і жодного колапсу б не було.

Цікаво, що судді так переживали за свою безпеку і боялись народного гніву, що за декілька днів до з'їзду перенесли місце його проведення з будинку профспілок до готелю President.

9 березня його повністю оточила поліція та не дала учасникам акції протесту підійти бодай на 100 метрів до входу.

Чи був ефект від протестів

За спинами поліції судді вирішили одразу ж перейти до обрання членів Вищої ради правосуддя. Вони навіть не спробували зробити видимість, що почули громадськість та наших міжнародних партнерів.



Чи був ефект від протестів для правосуддя / Фото Unsplash

Однак певний ефект від протестів таки був. Голова Верховного суду заявила, що вибрати мають тих, до кого немає претензій. Після цього 7 кандидатів знялись з виборів, серед них:

суддя Майдану Олена Журавська;

Тетяна Денисюк, яку зараз судить Вищий антикорсуд.

В результаті серед обраних немає тих, до кого було найбільше претензій. Це свідчить, що боротьба таки має сенс і якби нас було декілька тисяч під з'їздом, то вибори можливо б взагалі не відбулись.

Яких суддів обрали

Новими членами ВРП стали:

голова Хмельницького апеляційного суду Сергій Болотін;

суддя Київського апеляційного суду Віталій Саліхов;

суддя Верховного суду Валерій Суховий;

суддя Луцького суду Інна Плахтій.

Про них на момент обрання у відкритих джерелах було дійсно дуже мало інформації, але достатньо, щоб зрозуміти, що ці судді точно не змінюватимуть судову систему.

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Проте під час глибшого аналізу новообраних, сумніви у доброчесності окремих з них ще більш утвердились.

Недоброчесна схема Болотіна

Сергій Болотін реалізував відому недоброчесну схему з отримання та приватизації службового житла. Закон забороняє це, однак судді знаходять можливості обійти заборону.



Сергій Болотін / Фото Хмельницького апеляційного суду

Окрім того, в різних телеграм-каналах та у кулуарах з'їзду розповідали про факти харасменту з боку Болотіна щодо іншої судді. Також його називають креатурою Анатолія Марцинкевича. Це колишній член Вищої кваліфкомісії часів Януковича, а також – ексголова Хмельницького суду, на зміну якому прийшов Болотін.

Що відомо про Інни Плахтій

Ще цікавішою є інформація щодо іншої новообраної членкині ВРП Інни Плахтій. Це представниця великої суддівської династії. Її батько був суддею з радянських часів і до 2006 року. Саме він виніс останній смертний вирок вояку УПА Івану Гончаруку.

Його судили ще у 1946 році і теж до смертної кари. Однак потім розстріл замінили на 20 років каторжних робіт, а через 10 років звільнили.

І от у 1986 році, готуючись до святкування 70-ї річниці Жовтневої революції, цю справу реанімували. Через рік, у жовтні 1987 року суддя Борис Плахтій ухвалив вирок – смертна кара.



Інна Плахтій / Фото "Юридична газета"

Дослідники стверджують, що прямих доказів злочинів повстанця не було, але суддя його покарав суворіше, ніж за часів Сталіна. Гончарука розстріляли у 1989 році – за 2 роки до проголошення незалежності України.

До речі! Новообрану членкиню ВРП запитали про ставлення до цього вироку і вона сказала, що вважає його законним, "бо такі були часи".

Сестра Інни Плахтій – Наталія теж суддя у Адміністративному суді Волинської області. А дочка –Троць Катерина працює керівником відділу дисциплінарних інспекторів у Вищій раді правосуддя. Тож тепер мати з дочкою знову працюватимуть разом, як це вже було у Луцькому суді.

Проте навіть не це насторожує. Виявилось, що у 2015 році Печерський суд давав дозвіл на обшук у судді у справі про вимагання хабаря. В ухвалі суду прямо вказано, що у Генпрокуратури було достатньо доказів, що до злочину може бути причетна Плахтій.

Її запитали про цю справу. Вона сказала, що обшуку не було, а справа закрита. Тільки от суд не мав би дати дозвіл на обшук за відсутності серйозних доказів причетності судді. А те, що він не відбувся, породжує ще більше питань.

Цілком ймовірно, що справу просто "злили", чи взяли суддю "на гачок". Все це ставить під сумнів репутацію та незалежність новообраної членкині ВРП.

Членів ВРП обрали за попередніми списками

Але і це ще не все. Виглядає так, що 3 з 4 членів ВРП обрали за узгодженими наперед списками. І на з'їзді була навіть спеціальна людина, яка контролювала голосування.

Про це написав суддя Верховного Суду Олег Ткачук, натякаючи на Анатолія Марцинкевича, який вже давно не суддя, але він чомусь був на з'їзді.



Суддя Анатолій Марцинкевич / Фото фонду "Демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва"

Хай там що, але о 12:00 деякі медіа повідомили про новообраних членів ВРП, хоча саме голосування відбулось приблизно о 18:00.

Вибори суддів були формальними

Це свідчить, що вибори були формальними і хто буде переможцем визначається не на з'їзді, а в іншому місці та іншими людьми.

Зрештою, це стара практика. Журналісти навіть публікували записи, на яких у 2015 році тодішній голова Вищого господарського суду Богдан Львов дає вказівки, за кого треба голосувати на з'їзді.

Тож цей з'їзд вчергове продемонстрував, що чинна процедура обрання членів Вищої ради правосуддя призводить до перемоги осіб з сумнівною репутацією за наперед узгодженими списками.

Тому ми отримали тисячний доказ потреби змінювати процедуру, залучати до неї міжнародних експертів та надавати їм вирішальний голос.

А ще тепер обов'язково необхідний реальний механізм звільнення вже чинних членів ВРП у разі виявлення фактів їхньої недоброчесності.

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Чи з'являться такі можливості – залежить від президента та парламенту. А вони це зроблять лише тоді, коли знатимуть про готовність суспільства до рішучих кроків задля справжнього правосуддя.