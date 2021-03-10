Вони є "темними конячками", – Маселко про суддів, яких обрали до складу ВРП

Джерело:24 канал
Черговий з'їзд суддів таки обрав чотирьох членів до складу Вищої ради правосуддя. Водночас про "переможців" відомо дуже мало.
Про них майже немає жодної важливої інформації: ні негативної, ні позитивної. Про це повідомив в ефірі адвокат, експерт з питань судової реформи і колишній член Громадської ради доброчесності Роман Маселко.
До теми З'їзд суддів у Києві: якою була мета події та як на це відреагували в Україні й за кордоном
Проте, за його словами, сьогодні, 10 березня, з'явилась певна інформація про Сергія Болотіна. Зокрема про те, що він отримав службове житло (потім приватизував його, продав) – стандартна недоброчесна схема, яку часто використовують судді.
Вони є своєрідними "темними конячками",
– зазначив Маселко.
Він зауважив те, що з'їзд суддів обрав саме цих, а не "зашквареніших" суддів. Тому це – невеличка перемога громадянського суспільства, яка виступила із протестом.Зауважимо! З'їзд суддів також обрав до ВРП суддю Київського апеляційного суду Віталія Саліхова та суддю Касаційного господарського суду у складі Верховного суду Валерія Сухового. Четвертою членкинею стала суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області Інна Плахтій.
Водночас проблема в тому, що Вища рада правосуддя обрала їх за своєю старою процедурою, яка не передбачає жодної перевірки на доброчесність.
Про цих переможців було відомо ще о 12 годині, а голосування відбулось о 20:00. Це свідчить про те, що переможці були наперед узгодженими,
– наголосив Маселко.
Тобто, як відзначив адвокат, усім скинули списки тих, за кого треба голосувати.
Маселко зауважив, що виною недовіри людей до суддів є діяльність ВРП. Це орган, який фактично керує судами (він призначає, звільняє та "просуває" їх).
"Якби вони хотіли дійсно забезпечити справжнє правосуддя, вони б карали корупціонерів, звільняли суддів, які ухвалюють свавільні рішення. Але вони навпаки, покривають таких", – сказав експерт.
Маселко розповів про нових членів ВРП: дивіться відео
Він додав, що тих, хто йдуть проти системи, "вичавлюють" і максимально карають, зберігаючи систему кругової поруки. "Без зміни ВРП не можна змінити всю судову систему країни", – також сказав Маселко.