Прокурори спільно зі слідчими ДБР направили до Польщі письмове повідомлення про підозру Славоміру Новаку. Його направили у порядку міжнародного співробітництва.

Колишньому виконувачу обов'язки голови Укравтодору інкримінують умисне невиконання службовою особою законних рішень та постанови суду, а також перешкоджання їх виконанню. Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора.

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Деталі повідомлення

За даними слідства, виконувач обов'язки голови агентства упродовж 2017 – 2019 років умисно не виконував рішення місцевого та Верховного Суду, активно перешкоджаючи їх виконанню.

Мовиться про поновлення в одній з областей України на посаді начальника Служби автомобільних доріг, зазначили у повідомленні.

"Внаслідок таких дій державним виконавцем на Державне агентство автомобільних доріг України накладено штрафи, а також попереджено колишнього посадовця про кримінальну відповідальність за невиконання судових рішень", – зауважила пресслужба Офісу Генпрокурора.

Водночас у повідомленні мовиться, що на початку вересня 2019 року держвиконавець завершив виконавче провадження – у зв'язку з повідомленням про вчинення кримінального правопорушення.

Натомість наприкінці вересня того ж року (2019 – канал) посадовець за власним бажанням припинив свої повноваження в.о. Голови Укравтодору та повернувся до Республіки Польща,

– зазначили у пресслужбі.

Також в Офісі Генпрокурора додали, що на території Польщі Новака затримали за вчинення тяжких корупційних кримінальних правопорушень.

Зверніть увагу! У випадку доведення вини, йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 8 років. Водночас – з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.

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