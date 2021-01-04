Ексглаві Укравтодору направили повідомлення про підозру до Польщі
Прокурори спільно зі слідчими ДБР направили до Польщі письмове повідомлення про підозру Славоміру Новаку. Його направили у порядку міжнародного співробітництва.
Колишньому виконувачу обов'язки голови Укравтодору інкримінують умисне невиконання службовою особою законних рішень та постанови суду, а також перешкоджання їх виконанню. Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора.
До теми У Польщі українець напав з ножем на поліцейських та поранив свого земляка: що відомо
Деталі повідомлення
За даними слідства, виконувач обов'язки голови агентства упродовж 2017 – 2019 років умисно не виконував рішення місцевого та Верховного Суду, активно перешкоджаючи їх виконанню.
Мовиться про поновлення в одній з областей України на посаді начальника Служби автомобільних доріг, зазначили у повідомленні.
"Внаслідок таких дій державним виконавцем на Державне агентство автомобільних доріг України накладено штрафи, а також попереджено колишнього посадовця про кримінальну відповідальність за невиконання судових рішень", – зауважила пресслужба Офісу Генпрокурора.
Водночас у повідомленні мовиться, що на початку вересня 2019 року держвиконавець завершив виконавче провадження – у зв'язку з повідомленням про вчинення кримінального правопорушення.
Натомість наприкінці вересня того ж року (2019 – канал) посадовець за власним бажанням припинив свої повноваження в.о. Голови Укравтодору та повернувся до Республіки Польща,
– зазначили у пресслужбі.
Також в Офісі Генпрокурора додали, що на території Польщі Новака затримали за вчинення тяжких корупційних кримінальних правопорушень.
Що відомо про справу Новака
- 22 липня 2020 року ексголову Укравтодору Славоміра Новака затримали у Польщі, його звинувачують у корупції.
- Проти Новака розпочали розслідування як в Україні, так і в Польщі. За даними слідства, на посаді голови Укравтодору він міг займатися злочинною діяльність.
- 24 листопада 2020 року Апеляційний суд Варшави підтримав продовження арешту Новаку. Він залишатиметься у СІЗО щонайменше до січня 2021 року.
Поділитися новиною