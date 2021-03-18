У Національному агентстві з питань запобігання корупції скаржаться на новий законопроєкт нардепів. Зазначають, що Верховна Рада хоче позбавити НАЗК права виявляти фіктивні витрати партій.

Мовиться про законопроєкт №5253, який зареєстрували 14 депутатів.

Читайте також Реєстр корупціонерів оновили: які зміни зробили в НАЗК

Що кажуть в НАЗК про законопроєкт

У законопроєкті пропонують заборонити НАЗК виявляти фіктивні фінансові операції та надані за заниженими або завищеними цінами послуги. Наприклад, для виведення грошей у готівку за допомогою фіктивних договорів.

Це означає, якщо законопроєкт схвалять, НАЗК зможе бачити порушення у звітах, але вони не будуть підставою для зупинення держфінансування партії.

Зауважили, що серед депутатів, які причетні до ініціативи, присутнє керівництво всіх фракцій парламенту. Тому НАЗК пов’язує цей намір зі своєю роботою щодо контролю за тим, як партії витрачають державні гроші.

Глава НАЗК Олександр Новіков назвав законопроєкт спробою "вбити" одну з ключових функцій НАЗК.

Після рішення Конституційного Суду щодо е-декларування, ми сприймаємо цей законопроєкт як наступну найбільшу загрозу для результативної роботи НАЗК,

– наголосив Новіков.

Призупинення держфінансування партій: що відомо

У 2020 – 2021 роках НАЗК призупиняло фінансування 3 парламентських партій: "Батьківщини", "Голосу" та "Слуги народу". Агентство навело деякі з причин призупинки фінансування раніше: