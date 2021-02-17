Стримуватимуть Росію та Китай: у НАТО розповіли про нову стратегічну концепцію

НАТО представила нову стратегічну концепцію. Її повинні прийняти на саміті у 2021 році. Відомо, що нова концепція буде спрямована на стримування Китаю і Росії.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг згадав, що у концепції від 2010 року говорили про стратегічне партнерство з Росією. Однак з того часу у НАТО бачили не те, що хотіли.

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"Бачили агресивні дії щодо сусідів, незаконну анексію Криму і ситуація фундаментально змінилася. Тому нам потрібно оновити концепцію, підтвердити наші цінності і зміцнити зв'язок Європи і Північної Америки", – пояснив Столтенберг.

Він наголосив, що стратегія не враховує зміну балансу сил, а також нарощування військової міці Китаєм. Також до уваги не беруть зміну клімату.

Столтенберг закликав використовувати НАТО як платформу для консультацій і координації в більшості питань. Також запевнив, що необхідно розширювати співробітництво і діалог з усіма "однаково мислячими демократичними державами по всьому світу"

У такий спосіб захистити заснований на міжнародному праві порядок, який підривається країнами, які не поділяють наші цінності, такими як Росія і Китай,

– сказав Столтенберг.

Позиція Столтенберга щодо Росії