Стримуватимуть Росію та Китай: у НАТО розповіли про нову стратегічну концепцію
НАТО представила нову стратегічну концепцію. Її повинні прийняти на саміті у 2021 році. Відомо, що нова концепція буде спрямована на стримування Китаю і Росії.
Джерело:Пресконференція НАТО
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг згадав, що у концепції від 2010 року говорили про стратегічне партнерство з Росією. Однак з того часу у НАТО бачили не те, що хотіли.
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"Бачили агресивні дії щодо сусідів, незаконну анексію Криму і ситуація фундаментально змінилася. Тому нам потрібно оновити концепцію, підтвердити наші цінності і зміцнити зв'язок Європи і Північної Америки", – пояснив Столтенберг.
Він наголосив, що стратегія не враховує зміну балансу сил, а також нарощування військової міці Китаєм. Також до уваги не беруть зміну клімату.
Столтенберг закликав використовувати НАТО як платформу для консультацій і координації в більшості питань. Також запевнив, що необхідно розширювати співробітництво і діалог з усіма "однаково мислячими демократичними державами по всьому світу"
У такий спосіб захистити заснований на міжнародному праві порядок, який підривається країнами, які не поділяють наші цінності, такими як Росія і Китай,
– сказав Столтенберг.
Позиція Столтенберга щодо Росії
- У січні 2021 року генсек НАТО закликав збільшити витрати на оборону через російську агресію.
- Також він запевнив, що Росія точно не ухвалюватиме рішення щодо того, які країни можуть вступати у НАТО.
- За словами генсека, Росія використовує свою військову міць, щоб самоствердитися.
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