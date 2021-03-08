Прессекретарка президента України Юлія Мендель заговорила про нову пресконференцію Володимира Зеленського. За її словами, він щодня отримує багато запитів на інтерв'ю від українських та іноземних медіа.

Ймовірна дата нової пресконференції Зеленського

Юлія Мендель сказала, що можливо нова пресконференція Володимира Зеленського відбудеться до другої річниці інавгурації президента, 20 травня. Однак точно обіцяти це вона наразі не може.

До слова Не вірила, що хтось дійде до мого резюме, – Мендель про призначення речницею президента

"Люди, які працюють в Офісі Президента роками, кажуть, що такої уваги ніколи не було до президента. Ви собі не уявляєте скільки запитів ми отримуємо. Зараз це понад 100 запитів з різних країн", – розповіла Мендель.

Довідка. 20 травня 2020 року Володимир Зеленського провів пресконференцію для українських і закордонних ЗМІ. Через карантин вона відбулась просто неба та з обмеженою кількістю журналістів.

"Ми не ховаємось"

За її словами, вони в жодному разі не ховаються. Коли є поїздки по регіонах, навіть під час коронавірусу, вони намагаються, дотримуючись обмежень, запрошувати журналістів та робити брифінги.

"Плюс ми використовуємо різні формати – інколи президент може йти на різні ток-шоу, а також ми комунікуємо з різними іноземними медіа, наприклад, їдемо в Арабські Емірати – даємо інтерв'ю. Давали інтерв'ю і США, оскільки це було потрібно. Але президент не може відповісти на всі запити. Це в принципі неможливо", – наголосила прессекретарка.

Також додала, що всі запити ЗМІ перевіряє та аналізує вона. І лише після цього дає Володимиру Зеленському свої пропозиції.