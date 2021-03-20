З 20 березня "Нова пошта" підвищила тарифи на всі види посилок. Для того, аби надіслати в іншу область відправлення вагою 0,5 кілограма, тепер доведеться заплатити не 40, а 45 гривень.

Крім того, компанія підвищила на 1 – 10 гривень й вартість упаковки посилок.

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"Нова пошта" підвищила тарифи

Відправити посилку до 0,5 кілограма тепер коштує

у межах міста – від 30 до 35 гривень;

у межах області – від 35 до 40 гривень;

по країні від – 40 до 45 гривень.

Вагою до 1 кілограма

у межах міста – від 35 до 40 гривень;

у межах області – від 40 до 45 гривень;

по країні – від 45 до 50 гривень.

Вагою до 2 кілограмів

у межах міста – від 40 до 45 гривень;

у межах області – від 45 до 50 гривень;

по країні – від 50 до 55 гривень.

Вагою до 5 кілограмів

у межах міста – від 45 до 50 гривень;

у межах області – від 50 до 55 гривень;

по країні – від 55 до 60 гривень.

Вагою до 10 кілограмів

у межах міста – від 55 до 60 гривень;

у межах області – від 60 до 65 гривень;

по країні – від 65 до 70 гривень.

Вагою до 20 кілограмів

у межах міста – від 75 до 80 гривень;

у межах області – від 80 до 85 гривень;

по країні – від 85 до 90 гривень.

Вагою до 30 кілограмів

у межах міста – від 95 до 100 гривень;

у межах області – від 100 до 105 гривень;

по країні – від 105 до 110 гривень.

Однак компанія скасувала додаткову плату за ручну обробку при відправці посилок розміром від 70 сантиметрів по одній зі сторін відправлення за умови пакування. Тепер такі посилки будуть доставлятися за базовим тарифом.

У пресслужбі "Нової пошти" зазначили, що довгий час вони не підвищували вартість послуг, "розуміючи всю складність економічної ситуації", пов'язаної з епідемією коронавірусу і карантинними обмеженнями.



Порівняльна таблиця старих та нових тарифів / Інфографіка "Нової пошти"



Порівняння тарифів пакування у коробку / Інфографіка "Нової пошти"