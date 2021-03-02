Яким буде графік роботи відділень "Нової пошти" та "Укрпошти" на 8 Березня

В Україні 8 березня – державний вихідний через Міжнародний жіночий день. У свято відділення "Нової пошти"та "Укрпошти" працюватимуть з певними змінами.

Обидва поштових сервіси частково працюватимуть, попри державний вихідний.

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Як працюватиме 8 березня "Нова пошта"

У святковий день відділення "Нової пошти" надаватимуть послуги за графіком суботи.

У понеділок, 8 березня, відділення та адресна доставка будуть працювати у звичайному режимі (до 15:00, 17:00 або 18:00 залежно від відділення),

– заявили в компанії.

Там також додали, що з детальним графіком роботи кожного відділення можна ознайомитися на сайті.

Як працюватиме 8 березня "Укрпошта"

Цього дня будуть відкриті тільки центральні та чергові відділення, а також відділення кур'єрської доставки в різних містах України.

Наприклад, на Київщині працюватимуть 4 відділення, на Одещині – 4, на Львівщині – 2. Однак більшість відділень Укрпошти 8 березня матимуть вихідний.

Детальний графік за областями можна переглянути тут.