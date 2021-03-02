Яким буде графік роботи відділень "Нової пошти" та "Укрпошти" на 8 Березня
В Україні 8 березня – державний вихідний через Міжнародний жіночий день. У свято відділення "Нової пошти"та "Укрпошти" працюватимуть з певними змінами.
Джерело:24 канал
Обидва поштових сервіси частково працюватимуть, попри державний вихідний.
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Як працюватиме 8 березня "Нова пошта"
У святковий день відділення "Нової пошти" надаватимуть послуги за графіком суботи.
У понеділок, 8 березня, відділення та адресна доставка будуть працювати у звичайному режимі (до 15:00, 17:00 або 18:00 залежно від відділення),
– заявили в компанії.
Там також додали, що з детальним графіком роботи кожного відділення можна ознайомитися на сайті.
Як працюватиме 8 березня "Укрпошта"
Цього дня будуть відкриті тільки центральні та чергові відділення, а також відділення кур'єрської доставки в різних містах України.
Наприклад, на Київщині працюватимуть 4 відділення, на Одещині – 4, на Львівщині – 2. Однак більшість відділень Укрпошти 8 березня матимуть вихідний.
Детальний графік за областями можна переглянути тут.
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