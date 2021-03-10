"Нова пошта" збільшила тарифи на доставку: скільки тепер доведеться платити

Джерело:"Нова пошта"
"Нова пошта" змінила вартість своїх послуг доставки та пакування відправлень. Нові тарифи почнуть діяти вже з 20 березня.
На сайті пошти зазначили, що "Нова пошта" тривалий час свідомо не підвищувала тарифи, розуміючи всю складність економічної ситуації. Але зараз "підвищення є вимушеним".
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У компанії пояснили, що вимушені зробити незначне підвищення тарифів через зростання цін на пальне, комунальні послуги, інфляцію тощо.
Відтак з 20 березня відбудуться наступні оновлення:
Порівняння старих та нових тарифів / Фото "Нової пошти"
Як формується тариф на доставку "Нової пошти": дивіться відео