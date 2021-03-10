"Нова пошта" змінила вартість своїх послуг доставки та пакування відправлень. Нові тарифи почнуть діяти вже з 20 березня.

На сайті пошти зазначили, що "Нова пошта" тривалий час свідомо не підвищувала тарифи, розуміючи всю складність економічної ситуації. Але зараз "підвищення є вимушеним".

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У компанії пояснили, що вимушені зробити незначне підвищення тарифів через зростання цін на пальне, комунальні послуги, інфляцію тощо.

Відтак з 20 березня відбудуться наступні оновлення:

Скасують додаткову плату за ручну обробку при відправці посилок розміром від 70 сантиметрів по одній зі сторін відправлення за умови пакування. Тепер такі посилки будуть доставлятися за базовим тарифом, головне – щоб вони були упаковані в коробку, гофрокартон або на пласку основу.

Тариф на базові послуги доставки підвищать на 5 гривень.

Тариф на упаковку збільшать на 1 – 6 гривень.

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Порівняння старих та нових тарифів / Фото "Нової пошти"

Як формується тариф на доставку "Нової пошти": дивіться відео