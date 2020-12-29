У Національному антикорупційному бюро занепокоїлись через дії Нацполіції щодо колишнього президента "Укрбуду" Максима Микитася. Зокрема, через нову підозру ексзабудовнику.

Яка реакція НАБУ на нову підозру Микитасю

Детективи не володіють інформацією на підставі якої Микитасю повідомили про підозру. Про це повідомили у пресслужбі НАБУ у фейсбуці.

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Крім того, у бюро назвали Микитася викривачем корупції та зазначили, що він надав інформацію щодо корупції у вищих ешелонах влади. Саме завдяки цьому заступнику глави Офісу Президента Олегу Татарову повідомили про підозру.

Ці події викликають занепокоєння щодо можливості використання заходів кримінального правового характеру задля блокування розслідувань НАБУ та незаконного тиску на викривача (Микитася – 24 канал),

– наголосили у бюро.

Що цьому передувало