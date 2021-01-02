Нова глава ОБСЄ від Швеції Анн Лінде здійснить свій перший закордонний візит на відповідній посаді – в Україну. Поїздку очікують в січні 2021 року.

Водночас Лінде вже заявила про те, що Шведське головування ОБСЄ буде підтримувати роботу ТКГ й нормандського формату з метою відновлення суверенітету й територіальної цілісності України. Про це у фейсбуці повідомила заступниця глави МЗС України Еміне Джапарова.

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Вона зауважила, що Україна вітає наміри шведської сторони зосередити зусилля на зміцненні поваги до безпеки європейського порядку та вирішенні конфліктів на просторі ОБСЄ.

Сподіваємось, що цей візит буде важливою нагодою чинній голові ОБСЄ побачити на власні очі наслідки триваючої збройної агресії та тимчасової окупації Російською Федерацією частин території України,

– мовиться в повідомленні.

За словами Джапарової, Україна покладає окремі надії на залучення ОБСЄ до роботи Кримської платформи. Вона додала, що в ході візиту планують детально обговорити практичні аспекти її реалізації.

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