Генпрокурорка Ірина Венедіктова вигадала норму Кримінально-процесуального Кодексу. Нею вона незаконно змінила прокурорів у справі заступника голови офісу президента Олега Татарова, зірвавши йому вручення вже підписаної підозри.

Підстава, якою генпрокурорка обґрунтувала те рішення: "У зв'язку із винятковою складністю провадження". Детальніше – у відеоблозі "Право на гідність" на 24 каналі.

Попередній випуск "Супер-пупер міністр": кого насправді захищає поліція Авакова

Венедіктова вигадала норму

По-перше, це повна нісенітниця, провадження дуже просте, бо схема – банальний хабар. Проте навіть не в цьому річ. КПК дозволяє змінювати прокурорів винятково з передбачених у законі причин – їхній винятковий перелік наведено у 37 статті. Там, наприклад, є неефективне розслідування, хвороба, звільнення тощо.

А от вказаної Венедіктовою причини в Кодексі не має. Генпрокурорка Зеленського її тупо вигадала. Я не жартую.

Незаконна заміна прокурорів

Генпрокурорка Зеленського зірвала вручення вже підписаної підозри заступнику голови офісу Зеленського, шляхом незаконної заміни прокурорів через вигадану норму КПК. Такі дії Венедіктової є грубим втручанням у роботу:

Національного антикорупційного бюро;

антикорупційної прокуратури.

У Центрі протидії корупції звернуться в ДБР із заявою про злочин, оскільки дії Венедіктова є очевидним злочином – стаття 343 Кримінального кодексу України "Втручання в діяльність працівників правоохоронного органу". Це до 4 років обмеження волі.



Зашквари генпрокурорки Зеленського / Фото "Цензор.НЕТ"

Зашквари генпрокурорки Зеленського

Можна нагадати і про решту зашкварів генпрокурорки Зеленського, через які зашквари "Слуги народу" до останнього захищатимуть Венедіктову на посаді. Вона, в інтересах Ахметова, зливає справу "Роттердам+" з 40-мільярдними збитками країні.

У цьому провадженні вона покриває прокурора САП, який спочатку справу незаконно закрив, а тепер відмовляється передавати її в суд. А ще Венедіктова блокувала підозру "слузі народу" Юрченку. Намагається "злити" справу плівок ОАСК, прикриваючись незаконним рішенням Печерського райсуду.



Олег Бахматюк / Фото Latifundist

А ще вона зливає мільярдну справу Бахматюк по "ВіЕйБі" банку, прикриваючись незаконним рішенням Печерського райсуду. Ба більше, блокує екстрадицію Бахматюка в Україну. Венедіктова не погоджує клопотання до ВРП про тримання під вартою одіозних суддів київського окружного адмінсуду на чолі з Павлом Вовком.

Продовжує ухвалювати незаконні рішення

Також генпрокурорка Зеленського втрутилася в справу Микитася щодо Укрбуду і незаконно змінила групу прокурорів. Загалом вона повністю взяла під свій контролю роботу САП в частині зміни груп прокурорів, а також підписання підозр по спецсуб'єктам.

А ще Венедіктова прикривала народних депутатів через механізм "зняття недоторканності", наприклад, "слугу народу" Павла Халімона. А ще вона призначила своїм заступником Максима Якубовського – колишнього юриста Медведчука. А іншим заступником – Романа Говду, який під час Майдану з ГПУ Пшонки наглядав за дотриманням законів "ментами".



Олег Кіпер / Фото RNbee

А ще Венедіктова призначила на посаду головного прокурора Києва Олега Кіпера, який взагалі підпадає під люстрацію. А військовим прокурором Центрального регіону призначила Миколу Петришина, який на попередній посаді напився і погрожував підлеглим.

Нові і старі "зальоти" Венедіктової

А ще генпрокурорка Зеленського сама була фігуранткою справи про брехню в декларації, яку закрили через сумнозвісне рішення Конституційного Суду, а вона провалили реформу прокуратури.

Про "зальоти" Венедіктової можна розповідати годину. Проте, здається, що і описаного вище, з головою вистачить. Але, схоже, Зеленський і його Верховна Рада думаю геть по-іншому.

Зверніть увагу Банки-паразити та гучна рейдерська атака: як до цього причетні соратники Януковича

В бюджеті на наступний рік вони на половину збільшили видатки на офіс генеральної прокурорки. Тепер вони складатимуть понад 11 мільярдів гривень податків. Для розуміння НАБУ, справи якого (щодо "Привату" чи "Роттердаму+") Венедіктова блокує, в наступному році отримає в 10 разів менше. Цікава в народних депутатів математика, правда? Дуже промовиста.