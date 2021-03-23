Росія не виграє холодну війну з Заходом: Путін готує нове вторгнення

Джерело:"Теории заговора" на 24 канале
Можна тільки здогадуватися, які наразі настрої в Кремлі. Але, за досить короткий термін, Володимир Путін отримав відразу кілька ляпасів, і не тільки від американського президента Джо Байдена.
Внутри страны его позиции тоже сильно пошатнулись. Поэтому все чаще над планетой снова нависает угроза очередной военной эскалации со стороны Кремля.
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Уже больше недели весь мир обсуждает новый виток напряженности в отношениях США и России после громкого заявления Джо Байдена. Напомню, Байден открыто назвал Путина убийцей и пообещал, что тот в скором времени ответит за свои преступления.
Поводом для таких заявлений стало обнародование отчета американской разведки, где черным по белому написано:
Против Джо Байдена во время президентской гонки была развернута целая дезинформационная кампания и фактически единственным ее источником был Кремль. Цель была проста – очернить Байдена, чтобы на выборах победил Дональд Трамп. Который для Кремля был более понятен, да еще и весьма сговорчив.
Идеальный адвокат Путина в Вашингтоне и на мировой арене.
Более того, спецслужбы США сделали шокирующее открытие –Трамп не просто сознательно пошел на сотрудничество с Путиным. В течении 2020 года он еще и осознано блокировал доклады американской разведки о вмешательстве России во внутренние дела США.
Новая холодная война между странами / Фото EPA
Поэтому такой доклад стал спусковым крючком для Байдена – чтобы окончательно объявить Владимира Путина главным врагом современных Соединенных штатов.
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Многие аналитики, в том числе и я, называют эту страницу российско-американских отношений новой холодной войной. Где главным оружием в гонке станут не ядерные боеголовки, а технологии и экономика. Потому США уже сегодня:
Но, очевидно, что Россия не готова к такому раунду новой войны, это далеко не Советский союз. А потому мы и услышали довольно вялый и нелепый ответ Путина: кто как обзывается, тот так и называется. Путин банально боится и не знает, как правильно поступить в этой ситуации, чтобы не выглядеть мировым лузером.
И на этом проблемы у Владимира Путина только начинаются. Стоит обратить внимание на то, сколько высокопоставленных политиков поддержали его в словесной схватке с Байденом:
Почему? Да потому что даже соратники Путина понимают, что любые их высказывания сейчас будут скрупулезно конспектировать на Западе и в следующем пакете санкций окажуться именно они.
А потому поддержали Путина лишь те, кому на Западе терять – или скорее ловить – уже нечего.
Кроме того, уровень поддержки самого Путина внутри России, особенно после отравления Олексея Навального, опустился до критических показателей. А ведь он хочет править Россией еще минимум 15 лет.
Потому Путин понимая, что не выиграет в холодной войне с Западом, для поднятия рейтинга хотя бы в глазах россиян, готов пойти на новое военное вторжение, очередную небольшую и очень любимую им победоносную войну.
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Путину нужно чем-то затмить отсутствие благополучия в холодильниках россиян. Тем более все обстоятельства сегодня повторяют те, которые были в 2013 году. И команде Байдена, в первую очередь, следует спрогнозировать эти следующие шаги Путина.
В последние 10 лет Россия находится в состоянии постоянно усугубляющегося упадка, а уровень поддержки Путина держиться исключителньо на "ура-патриотизме" россиян. Но даже этот наркотик имеет временное действие.
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Даже закручивание гаек для рядовых граждан не спасает экономику. Поэтому в январе этого года всё это недовольство, подкрепленное арестом Навального вылилось в масштабные акции протеста в более чем 100 городах России.Отметим! В последний раз подобные антипутинские марши прокатились по стране в 2011 – 2012 годах. Тогда даже продажные российские социологи рисовали Путину не больше 60% поддержки. К тому же, в тот же самый период, Барак Обама бьет по самолюбию Путина называя его "скучающим школьником, сидящим на задней парте" мировых договоренностей.
Тогда, чтобы спасти свой режим и восстановить легитимность, Путин пошел на эскалацию отношений с Украиной – аннексировал Крым и развязал войну на Донбассе. Этот военный шаг нисколько не улучшил жизнь самих россиян, наоборот западные санкции сделали их только беднее.
Но вопреки этому произошла так называемая "патриотическая мобилизация" россиян – и рейтинг Путина резко возрос до 80% , и граждане дружно затянули песенку о том как искандеры не боятся санкций.
Владимир Путин / Фото ТАСС
Та же история произошла и 2000-м году, когда Путину в начале его правления срочно нужны были рейтинги – он развязал войну в Чечне. Самый высокий рейтинг у Путина фиксировали в 2008-м – 88% – сразу после нападения на Грузию.
В итоге это стало национальной идеей россиян – не важно, как мы живем, зато покажем Западу кузькину мать и если надо, развяжем еще одну войну.
К сожалению, сегодня мы наблюдаем в России сочетание ровно тех же факторов, которые в прежние годы подталкивали Путина на развязывание войн.
И первой, самой близкой мишенью, может оказаться опять же украинский Донбасс. Федеральные пропагандистские каналы уже несколько недель раскручивают фейк о том, что Украина готовит наступление на Донбассе, а Россия там раздала уже около 400 тысяч российский паспортов.
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Поэтому, мол, если Украина пойдет в наступление, значит она нападет на россиян, а значит на саму Россию. Конечно ничего подобного Украина не готовит, но это неважно – лишь бы был повод с пропагандистских экранов рассказывать потом россиянам, что очередное вторжение на Донбассе есть ни что иное как ответ на "наступление Украины", выдуманное башнями Кремля .
Но в этот раз на Донбассе Путин может сильно обломать зубы, ведь в Вашингтоне уже просчитали такой сценарий. В американском Сенате уже зарегистрировали законопроект о поддержке Украины в области безопасности. Если коротко, то он предполагает:
То есть США дают четкий сигнал – обострение на Донбассе будет стоить России куда дороже чем в 2014 году. Да и вряд-ли в этот раз полномасштабное наступление Кремля на Украину принесет Путину желаемые рейтинги в России, это сценарий уже отыгран.
А потому некоторые военные аналитики прогнозируют наступление России совсем с другого фланга – удар по странам Балтии. Ведь, что может быть победоноснее для Путина, который мечтает возродить СССР, чем удар по Литве, Латвии и Эстонии, которые первыми и покинули тюрьму народов?
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И страны Балтии, к сожалению, могут частично повторить судьбу Крыма – ведь с одной стороны у границ Латвии и Эстонии уже стоят российские военные базы, а к границам Литвы можно выйти со стороны Беларуси, которая совсем недавно разрешила размещать российские войска на своей территории.
Да, после аннексии Крыма НАТО направило в страны Балтии 3 боевые группы для защиты от возможных атак России. Но будет ли этого достаточно? К тому же не стоит забывать: Европе нужен мир, а вот путинской России – грязная победа.
Очевидно, что Администрации Байдена эти сценарии хорошо известны, а потому там наконец решили – хватит разговоров, – и перешли к стремительному удушению путинского режима. Чтобы старые уроки истории больше не повторились. И убийца не расправился с новой жертвой,