Можна тільки здогадуватися, які наразі настрої в Кремлі. Але, за досить короткий термін, Володимир Путін отримав відразу кілька ляпасів, і не тільки від американського президента Джо Байдена.

Внутри страны его позиции тоже сильно пошатнулись. Поэтому все чаще над планетой снова нависает угроза очередной военной эскалации со стороны Кремля.

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Напряженности в отношениях США и России

Уже больше недели весь мир обсуждает новый виток напряженности в отношениях США и России после громкого заявления Джо Байдена. Напомню, Байден открыто назвал Путина убийцей и пообещал, что тот в скором времени ответит за свои преступления.

Поводом для таких заявлений стало обнародование отчета американской разведки, где черным по белому написано:

Владимир Путин лично санкционировал;

а российские спецслужбы реализовали прямое вмешательство в президентские выборы в США.

Против Джо Байдена во время президентской гонки была развернута целая дезинформационная кампания и фактически единственным ее источником был Кремль. Цель была проста – очернить Байдена, чтобы на выборах победил Дональд Трамп. Который для Кремля был более понятен, да еще и весьма сговорчив.

Идеальный адвокат Путина в Вашингтоне и на мировой арене.

Более того, спецслужбы США сделали шокирующее открытие –Трамп не просто сознательно пошел на сотрудничество с Путиным. В течении 2020 года он еще и осознано блокировал доклады американской разведки о вмешательстве России во внутренние дела США.



Новая холодная война между странами / Фото EPA

Поэтому такой доклад стал спусковым крючком для Байдена – чтобы окончательно объявить Владимира Путина главным врагом современных Соединенных штатов.

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Новая холодная война

Многие аналитики, в том числе и я, называют эту страницу российско-американских отношений новой холодной войной. Где главным оружием в гонке станут не ядерные боеголовки, а технологии и экономика. Потому США уже сегодня:

внедряют санкции, которые бьют по источникам доходов России;

отрезают её от западных технологий и инноваций.

Но, очевидно, что Россия не готова к такому раунду новой войны, это далеко не Советский союз. А потому мы и услышали довольно вялый и нелепый ответ Путина: кто как обзывается, тот так и называется. Путин банально боится и не знает, как правильно поступить в этой ситуации, чтобы не выглядеть мировым лузером.

Какие проблемы у Владимира Путина

И на этом проблемы у Владимира Путина только начинаются. Стоит обратить внимание на то, сколько высокопоставленных политиков поддержали его в словесной схватке с Байденом:

Рамзан Кадыро;

спикер Госдумы Володин;

пару депутатов единоросов – Хинштейн и Турчак. И всё. Ни один российский олигарх вслух не поддержал Путина.

Почему не поддержали президента

Почему? Да потому что даже соратники Путина понимают, что любые их высказывания сейчас будут скрупулезно конспектировать на Западе и в следующем пакете санкций окажуться именно они.

А потому поддержали Путина лишь те, кому на Западе терять – или скорее ловить – уже нечего.

Кроме того, уровень поддержки самого Путина внутри России, особенно после отравления Олексея Навального, опустился до критических показателей. А ведь он хочет править Россией еще минимум 15 лет.

Путин готов к новому вторжению

Потому Путин понимая, что не выиграет в холодной войне с Западом, для поднятия рейтинга хотя бы в глазах россиян, готов пойти на новое военное вторжение, очередную небольшую и очень любимую им победоносную войну.

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Путину нужно чем-то затмить отсутствие благополучия в холодильниках россиян. Тем более все обстоятельства сегодня повторяют те, которые были в 2013 году. И команде Байдена, в первую очередь, следует спрогнозировать эти следующие шаги Путина.

"Ура-патриотизм" россиян

В последние 10 лет Россия находится в состоянии постоянно усугубляющегося упадка, а уровень поддержки Путина держиться исключителньо на "ура-патриотизме" россиян. Но даже этот наркотик имеет временное действие.

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Даже закручивание гаек для рядовых граждан не спасает экономику. Поэтому в январе этого года всё это недовольство, подкрепленное арестом Навального вылилось в масштабные акции протеста в более чем 100 городах России.

Отметим! В последний раз подобные антипутинские марши прокатились по стране в 2011 – 2012 годах. Тогда даже продажные российские социологи рисовали Путину не больше 60% поддержки. К тому же, в тот же самый период, Барак Обама бьет по самолюбию Путина называя его "скучающим школьником, сидящим на задней парте" мировых договоренностей.

Тогда, чтобы спасти свой режим и восстановить легитимность, Путин пошел на эскалацию отношений с Украиной – аннексировал Крым и развязал войну на Донбассе. Этот военный шаг нисколько не улучшил жизнь самих россиян, наоборот западные санкции сделали их только беднее.

Патриотическая мобилизация

Но вопреки этому произошла так называемая "патриотическая мобилизация" россиян – и рейтинг Путина резко возрос до 80% , и граждане дружно затянули песенку о том как искандеры не боятся санкций.



Владимир Путин / Фото ТАСС

Та же история произошла и 2000-м году, когда Путину в начале его правления срочно нужны были рейтинги – он развязал войну в Чечне. Самый высокий рейтинг у Путина фиксировали в 2008-м – 88% – сразу после нападения на Грузию.

В итоге это стало национальной идеей россиян – не важно, как мы живем, зато покажем Западу кузькину мать и если надо, развяжем еще одну войну.

К сожалению, сегодня мы наблюдаем в России сочетание ровно тех же факторов, которые в прежние годы подталкивали Путина на развязывание войн.

Самая близкая мешень для России

И первой, самой близкой мишенью, может оказаться опять же украинский Донбасс. Федеральные пропагандистские каналы уже несколько недель раскручивают фейк о том, что Украина готовит наступление на Донбассе, а Россия там раздала уже около 400 тысяч российский паспортов.

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Поэтому, мол, если Украина пойдет в наступление, значит она нападет на россиян, а значит на саму Россию. Конечно ничего подобного Украина не готовит, но это неважно – лишь бы был повод с пропагандистских экранов рассказывать потом россиянам, что очередное вторжение на Донбассе есть ни что иное как ответ на "наступление Украины", выдуманное башнями Кремля .

В Вашингтоне просчитали сценарий

Но в этот раз на Донбассе Путин может сильно обломать зубы, ведь в Вашингтоне уже просчитали такой сценарий. В американском Сенате уже зарегистрировали законопроект о поддержке Украины в области безопасности. Если коротко, то он предполагает:

создание рабочей группу с европейскими союзниками для урегулирования конфликта в Украине;

выделение Киеву не менее 300 миллионов долларов в год на армию;

передачу летального оружия;

и, что очень важно – включение американского представителя в переговоры Нормандской четверки.

То есть США дают четкий сигнал – обострение на Донбассе будет стоить России куда дороже чем в 2014 году. Да и вряд-ли в этот раз полномасштабное наступление Кремля на Украину принесет Путину желаемые рейтинги в России, это сценарий уже отыгран.

А потому некоторые военные аналитики прогнозируют наступление России совсем с другого фланга – удар по странам Балтии. Ведь, что может быть победоноснее для Путина, который мечтает возродить СССР, чем удар по Литве, Латвии и Эстонии, которые первыми и покинули тюрьму народов?

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И страны Балтии, к сожалению, могут частично повторить судьбу Крыма – ведь с одной стороны у границ Латвии и Эстонии уже стоят российские военные базы, а к границам Литвы можно выйти со стороны Беларуси, которая совсем недавно разрешила размещать российские войска на своей территории.

Да, после аннексии Крыма НАТО направило в страны Балтии 3 боевые группы для защиты от возможных атак России. Но будет ли этого достаточно? К тому же не стоит забывать: Европе нужен мир, а вот путинской России – грязная победа.

Очевидно, что Администрации Байдена эти сценарии хорошо известны, а потому там наконец решили – хватит разговоров, – и перешли к стремительному удушению путинского режима. Чтобы старые уроки истории больше не повторились. И убийца не расправился с новой жертвой,