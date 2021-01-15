Українцям доведеться змиритись з носінням масок та зберіганням соціальної дистанції до кінця року. Як очікує глава уряду Денис Шмигаль, січневий локдаун дозволить збити хвилю захворюваності, а вже наприкінці зими – початку весни Україна отримає вакцину.

Носити маску доведеться до кінця року

Проте навіть пропри це карантинні обмеження в Україні скасовувати не будуть до кінця 2021 року. Про це Шмигаль розповів в ефірі "Сніданку з 1+1".

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В лютому – березні ми очікуємо на вакцину. Це буде моральне полегшення, але носіння маски, миття рук, соціальна дистанція – це будуть основні заходи, які залишаються актуальними і будуть актуальними до кінця року,

– сказав Шмигаль.

Прем'єр запевнив, що Україна підписала усі необхідні документи, аби отримати препарати для імунізації в рамках ініціативи COVAX.

Зверніть увагу! Після завершення локдауну 24 січня Україна повернеться до адаптивного карантину, термін якого поки що уряд встановив до 28 лютого. За словами глави МОЗ Максима Степанова, про продовження локдауну може мовитись лише у разі різкого зростання захворюваності на коронавірус.

Відповідальність за неносіння засобів захисту у громадських місцях: коротко

В Україні 14 січня 2021 року набув чинності закон, який передбачає штрафи для представників бізнесу, які впускають у заклади осіб без засобів індивідуального захисту.

Розмір штрафу становитиме від 200 до 300 неоподаткованих мінімумів, тобто 3400 – 5100 гривень.

Усіх відвідувачів закладів та пасажирів транспорту мають попереджати про необхідність носіння маски.

Відвідувачу без маски треба відмовити в обслуговуванні та викликати правоохоронців.



Які штрафи за відсутність маски / Інфографіка 24 каналу