Носіння масок та соціальна дистанція будуть актуальні до кінця року, – Шмигаль
Українцям доведеться змиритись з носінням масок та зберіганням соціальної дистанції до кінця року. Як очікує глава уряду Денис Шмигаль, січневий локдаун дозволить збити хвилю захворюваності, а вже наприкінці зими – початку весни Україна отримає вакцину.
Носити маску доведеться до кінця року
Проте навіть пропри це карантинні обмеження в Україні скасовувати не будуть до кінця 2021 року. Про це Шмигаль розповів в ефірі "Сніданку з 1+1".
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В лютому – березні ми очікуємо на вакцину. Це буде моральне полегшення, але носіння маски, миття рук, соціальна дистанція – це будуть основні заходи, які залишаються актуальними і будуть актуальними до кінця року,
– сказав Шмигаль.
Прем'єр запевнив, що Україна підписала усі необхідні документи, аби отримати препарати для імунізації в рамках ініціативи COVAX.
Відповідальність за неносіння засобів захисту у громадських місцях: коротко
- В Україні 14 січня 2021 року набув чинності закон, який передбачає штрафи для представників бізнесу, які впускають у заклади осіб без засобів індивідуального захисту.
- Розмір штрафу становитиме від 200 до 300 неоподаткованих мінімумів, тобто 3400 – 5100 гривень.
- Усіх відвідувачів закладів та пасажирів транспорту мають попереджати про необхідність носіння маски.
- Відвідувачу без маски треба відмовити в обслуговуванні та викликати правоохоронців.
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