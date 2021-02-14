Норвежця видворили з України й на 3 роки заборонили в'їзд: деталі, фото

Правоохоронці видворили з України громадянина Норвегії, заборонивши йому протягом 3 років в'їжджати у країну. Причина – у соцмережах він писав про наміри скоїти тяжкі злочини на українській території.

Поліцейські каналами Інтерполу отримали інформацію про можливе перебування у Києві громадянина Норвегії, який раніше уже відбував покарання за насильницькі злочини.

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Норвежця видворили з України: деталі

Водночас у своїх соціальних мережах він висловлював наміри скоїти низку тяжких злочинів на території України,

– кажуть у поліції.

Протягом доби оперативники розшукали норвежця в одному із київських хостелів.

Враховуючи кримінальну біографію зловмисника та його наміри, до затримання норвежця залучили спецпризначенців полку поліції особливого призначення.

За словами начальника поліції Києва Андрія Крищенка, чоловіка доправили до Державної міграційної служби для оформлення адміністративних матеріалів, адже він порушив правила перебування в Україні.

Згодом прийняли рішення про його видворення з території України із забороною в'їзду на 3 роки.

Ранішеполіція дізналася, що до Києва прибув 39-річний "злодій в законі" на прізвисько Зюзя. Правоохоронці затримали його і примусово видворили за межі України.



З України видворили громадянина Норвегії // фото Нацполіції