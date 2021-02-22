Для демократичних держав загальноприйнятим є правило про змінюваність керівників ключових державних інституцій. Водночас це особливо важливо для українських судів.

Так звані вічні голови судів зазвичай є гарантією збереження корупції, кругової поруки та впливу на інших суддів. Про це розповіла виконавча директорка Фундації DEJURE Ірина Шиба у своєму відеоблозі "Честь і НЕчесть".

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Вона пояснила, що саме тому закон забороняє одному судді бути головою суду більше, ніж 2 рази поспіль.

Проте відповідну норму або ігнорують або обходять різними маніпуляціями. Для цього їм не треба знаходити власного Медведєва – голова суду може просто за місяць достроково піти з посади, щоб його переобрали втретє,

– зауважила Шиба.

Повноваження голови Печерського суду мали закінчитись

Виконавча директорка Фундації DEJURE розповіла, що, ймовірно, так зробив і голова Печерського суду Києва Руслан Козлов. Вперше його було обрано головою суду у 2015 році, другий строк повноважень мав закінчитись 31 березня 2020 року, сказала вона.

Проте з невідомої причини більше, ніж за місяць до закінчення строку – збори суддів переобрали його ще на 3 роки, сказала Шиба. Водночас вона додала, що Громадська рада доброчесності однозначно вважає, що обрання головою суду завдяки маніпуляціям є ознакою недоброчесності.

За словами Ірини Шиби, за тим, чи голови ключових судів країни дотримуються відповідних правил, стежать низка громадських організацій, зокрема Автомайдан та фундація DEJURE.

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