Переговори з Росією у нормандському форматі єдині, які мають сенс, – Казанський

Переговори Тристоронньої контактної групи є неефективними, адже там часто є провокації з боку представників Росії. Водночас нормандський формат – єдині переговори з Росією, які мають сенс.

Представник Донецької області у ТКГ Денис Казанський розповів, що лише на переговорах у нормандському форматі можна про щось домовитись. Усе через те, що там беруть участь президенти країн, які справді приймають рішення.

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За його словами, під час засідань ТКГ переговори не відбуваються. Натомість лише виникають провокації з боку представників ОРДЛО, які насправді є громадянами Росії та мають відповідні паспорти.

Вони просто провокують перепалки, щоб жодних домовленостей не досягали,

– розповів він.

Казанський зазначив, що Україна не може вийти з ТКГ, адже це буде своєрідним "козирем" для Росії.

Перемир'я ніколи не було абсолютним

Представник у ТКГ заявив, що всеосяжного припинення вогню, про яке казали, не було, але й стверджувати, що воно було недієвим не варто. Інтенсивність вогню дійсно падала, а кількість загиблих скоротилася. Втім, ще коли підписували перемир'я, не було сумнівів, що російська сторона його знову порушить.

"Мета Росії не перемир'я, а війна. Саме для цього створювали "ЛНР" та "ДНР", у них немає жодних інших завдань. Їхня суть – воювати проти України", – наголосив він.

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Казанський також зауважив, що Росія хоче мати "долю українського суверенітету". Оскільки це завдання не виконали, Кремль продовжуватиме агресію.

Протягом останніх років бойові дії так і тривають – вони загострюються, потім є період затишшя і так постійно,

– розповів представник ТКГ.

Як зауважив Казанський, Росія використовує перемир'я для тиску на Україну, щоб постійно створювати нестабільність. Через це варто бути готовим до будь-якого розвитку подій.