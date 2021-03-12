Нещодавно Володимир Зеленський запропонував нову альтернативу Нормандському саміту. Президент України заявив, що хоче провести зустрічі з лідером кожної з країн окремо.

Ми розпитали експертів про те, чи потрібно змінювати формат перемовин по ситуації на Донбасу та до чого це може призвести.

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Що пропонує Зеленський

Про зміну формату нормандських перемовин= Володимир Зеленський сказав на форумі "Україна 30. Культура. Медіа. Туризм". Так, президент заявив, що в тому разі, якщо зустріч лідерів країн "нормандської четвірки" щодо Донбасу не вдасться організувати, він пропонує провести зустрічі з лідером кожної з країн окремо.

У будь-якому випадку, готується "нормандська зустріч". Вона повинна бути. Я від себе скажу, і я це сказав нашим західним партнерам: буде зустріч у нормандському форматі – я знайду формат, коли зустрінуся з кожним з цих лідерів "нормандської четвірки". Як кажуть, якщо гора не йде до Магомеда, то нічого страшного, значить, я зустрінуся з кожним окремо,

– сказав Зеленський.

Нагадаємо, що наразі саміт у нормандському форматі планують провести у квітні, хоча поки й немає впевненості, що зустріч все ж відбудеться. Остання зустріч Нормандської четвірки відбувалася у грудні 2019 року у Парижі. Після того лідери країн повинні були зустрітися через рік.

У кінці січня 2021 року повинна була відбутися зустріч політичних радників країн "нормандської четвірки". Але ініціатором перенесення зустрічі стала саме українська сторона, через пожежі у Харкові та виїзд глави Офісу президента Андрія Єрмака на місце трагедії.

Що кажуть експерти

Експерти впевнені, що зміна формату перемовин ніяк не вплине на ситуацію на Донбасі. Олександр Хмелевський, кандидат економічних наук, незалежний експерт, каже, що окремі зустрічі між лідерами "нормандської четвірки" відбувалися і раніше.

На двосторонніх зустрічах можна узгодити позиції щодо окремих питань. Проте, досягнення нових угод чи зміна попередніх можливі лише при зустрічі всіх лідерів разом. Тому не варто від двосторонніх зустрічей чекати якихось змін в ситуації на Донбасі. Однак такі зустрічі можуть підготувати ґрунт для повноцінного саміту лідерів,

– зазначив Хмелевський.

Пресконференція лідерів країн нормандського формату / Фото Getty Images

Анна Лачихіна, політичний консультант, пояснила, що, на жаль, зміна формату перемовин, не факт, що призведе бодай до чогось. До того ж з заяв Зеленського не до кінця зрозуміло, це пропонується як альтернатива зустрічам, чи як послідовний план дій. Зеленський заявляє про те, що до перемовин все одно готуються.

Тобто, вони не відмовляються від цього формату, але при цьому вже розробили разом з Німеччиною і Францією новий план зустрічей, а Росія каже, що такого плану ніколи не бачила. Зважаючи на такі заяви зі сторони Росії, це дає зрозуміти, що будь-що запропоноване іншими трьома сторонами їх не цікавить і ні на які поступки вони йти не збираються,

– каже Лачихіна.

Вона додала, якщо ми правильно розуміємо слова Зеленського, що він планує окремо зустрітися з Францією, Німеччиною та Росією. Якщо вдасться зустрітися тет-а-тет з Росією., то ми не зможемо покладатися на ці домовленості та повинні розуміти, що від будь-яких домовленостей Росія може відмовитися. Тому що навіть за присутності інших сторін Росії ніколи не було складно трактувати всі домовленості по-своєму, і зазвичай це були повністю протилежні позиції та думки.

Віра в те, що така ініціатива президента призведе до якихось позитивних зрушень у процесі переговорів наближується до нуля. Однак, спрацьовує ще така логіка, що якщо ти повторюєш одну й ту саму дію і вона не призводить до ніяких результатів, то починаються певні експерименти. Можливо, це один з таких експериментів, щоб подивитися, як протилежна сторона буде реагувати,

– пояснила експертка.

Вона зазначила, що позиція російської сторони зрозуміла – про визнання територій, угрупувань, про проведення виборів і т.д. – і вони від цієї позиції не відступаються. Суть полягає в тому, щоб знайти ту точку, де можна знайти спільний інтерес. Вірогідно, що Україна і її союзники поки цю точку не знайшли.

Можливо, пропозиція такого формату – це один з таких кроків, які вони тестують, як гіпотезу, спрацює, чи ні. Але я б не зберігала оптимізму, що це допоможе нам зрушити процес у якісному напрямку. Якщо ця ініціатива не спрацює, можемо очікувати нових експериментів,

– підсумувала Лачихіна.

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Що таке нормандський формат

Нагадаємо, що на переговорах у нормандському форматі мова йде про появу миротворців ООН на Донбасі, звільнення заручників, режим припинення вогню та також про місцеві вибори на Донбасі. Остання зустріч "нормандської четвірки" відбувалася у грудні 2019 року у Парижі.

Тоді домовилися про наступне:

розведення війська на трьох ділянках;

повне припинення вогню на Донбасі до 31 грудня 2019 року;

відкриття нових пунктів пропуску на Донбасі за 30 днів після зустрічі;

новий план про розмінування територій;

обмін полоненими у форматі "всіх на всіх";

продовження дії закону про особливий статус Донбасу на рік;

закріплення "формули Штайнмаєра" в українському законодавстві.

Але не все з цього вдалося втілити у реальність. Так, були проведені обміни полоненими, але, наприклад, розмінування та відкриття нових пунктів пропуску продовжує блокувати Росія.