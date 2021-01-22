Коли зустрінуться радники "нормандської четвірки": відома дата
Зустріч "нормандської четвірки" запланували на 22 січня, проте з ініціативи України її перенесли. Радник голови Офісу Президента розповів, коли тепер обговорюватимуть врегулювання війни на Донбасі.
Коли відбудеться зустріч
Радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк повідомив, що зустріч радників "нормандської четвірки" відбудеться 27 січня. Про це він сказав у коментарі "РБК-Україна".
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Також Подоляк зазначив, що зміст зустрічі – плановий, погоджений на попередньому зібранні.
Нагадаємо, що українська сторона перенесла зустріч через трагічні події у Харкові.
Зустріч у нормандському форматі: останні новини
- Українська сторона пропонує розширити нормандський формат. Зокрема, долучити туди президента США Джо Байдена.
- Володимир Зеленський вважає, що очільник США "добре розуміє питання України та Росії".
- У МЗС Росії відреагували на ініціативу України.
- Остання зустріч нормандської четвірки відбулась 12 січня 2021 року у Берліні.
- Засідання тривало понад 6 годин у закритому форматі.
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