Зустріч "нормандської четвірки" запланували на 22 січня, проте з ініціативи України її перенесли. Радник голови Офісу Президента розповів, коли тепер обговорюватимуть врегулювання війни на Донбасі.

Коли відбудеться зустріч

Радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк повідомив, що зустріч радників "нормандської четвірки" відбудеться 27 січня. Про це він сказав у коментарі "РБК-Україна".

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Також Подоляк зазначив, що зміст зустрічі – плановий, погоджений на попередньому зібранні.

Нагадаємо, що українська сторона перенесла зустріч через трагічні події у Харкові.

21 січня у Харкові згорів нелегальний будинок пристарілих. У пожежі загинуло 15 осіб.

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