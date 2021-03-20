Росія пропонує змінити принцип проведення переговорів "нормандської четвірки"

Росія виступила з пропозицією змінити принцип організації засідань "нормандської четвірки". Країна-агресор також хоче зобов'язати Україну дати письмову позицію щодо виконання мінських угод.

Відповідний лист у Берлін, Київ і Париж надіслав заступник глави адміністрації Путіна Дмитро Козак.

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Про що йдеться у листі

У документі мовиться про проєкт спільних підсумків відеоконференції політичних радників і представників міністерств закордонних справ нормандського формату.

Враховуючи рівноправність усіх учасників "нормандського формату", було б доцільно використовувати широко застосований у міжнародній дипломатичній практиці принцип ротації голів, щоб цю функцію виконував по черзі кожен із чотирьох учасників,

– зазначив Козак.

Окрім цього, він запропонував не пізніше 22 березня узгодити та закріпити підписами проєкт спільних підсумків відеоконференції політрадників від 18 березня.

Що відомо про зустріч радників: коротко

Політичні радники лідерів "нормандської четвірки" 18 березня провели зустріч. На ній вони обговорили ситуацію на Донбасі.

Розмова відбулася у форматі відеоконференції. У ній взяв участь голова Офісу Президента Андрій Єрмак.

Очільник ОП запропонував ухвалити на рівні "нормандської четвірки" спільну заяву. Мовиться про повернення до режиму припинення вогню на Донбасі, який встановили ще 27 липня 2020 року.

Наразі на онлайн-зустрічах політрадників у "нормандському форматі" головують по черзі Німеччина та Франція.