Росія виступила з пропозицією змінити принцип організації засідань "нормандської четвірки". Країна-агресор також хоче зобов'язати Україну дати письмову позицію щодо виконання мінських угод.

Відповідний лист у Берлін, Київ і Париж надіслав заступник глави адміністрації Путіна Дмитро Козак.

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Про що йдеться у листі

У документі мовиться про проєкт спільних підсумків відеоконференції політичних радників і представників міністерств закордонних справ нормандського формату.

Враховуючи рівноправність усіх учасників "нормандського формату", було б доцільно використовувати широко застосований у міжнародній дипломатичній практиці принцип ротації голів, щоб цю функцію виконував по черзі кожен із чотирьох учасників,

– зазначив Козак.

Окрім цього, він запропонував не пізніше 22 березня узгодити та закріпити підписами проєкт спільних підсумків відеоконференції політрадників від 18 березня.

Зверніть увагу! Наразі на онлайн-зустрічах політрадників у "нормандському форматі" головують по черзі Німеччина та Франція.

Що відомо про зустріч радників: коротко