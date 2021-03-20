Росія пропонує змінити принцип проведення переговорів "нормандської четвірки"
Росія виступила з пропозицією змінити принцип організації засідань "нормандської четвірки". Країна-агресор також хоче зобов'язати Україну дати письмову позицію щодо виконання мінських угод.
Джерело:Інтерфакс-Україна
Відповідний лист у Берлін, Київ і Париж надіслав заступник глави адміністрації Путіна Дмитро Козак.
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Про що йдеться у листі
У документі мовиться про проєкт спільних підсумків відеоконференції політичних радників і представників міністерств закордонних справ нормандського формату.
Враховуючи рівноправність усіх учасників "нормандського формату", було б доцільно використовувати широко застосований у міжнародній дипломатичній практиці принцип ротації голів, щоб цю функцію виконував по черзі кожен із чотирьох учасників,
– зазначив Козак.
Окрім цього, він запропонував не пізніше 22 березня узгодити та закріпити підписами проєкт спільних підсумків відеоконференції політрадників від 18 березня.
Що відомо про зустріч радників: коротко
- Політичні радники лідерів "нормандської четвірки" 18 березня провели зустріч. На ній вони обговорили ситуацію на Донбасі.
- Розмова відбулася у форматі відеоконференції. У ній взяв участь голова Офісу Президента Андрій Єрмак.
- Очільник ОП запропонував ухвалити на рівні "нормандської четвірки" спільну заяву. Мовиться про повернення до режиму припинення вогню на Донбасі, який встановили ще 27 липня 2020 року.
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