У нього є потенціал бути самостійним, – реакція Корнієнка на ролик Разумкова
Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков до старту нової сесії випустив відеоролик . Це сприйняли, як натяк на старт самостійної політичної кар'єри. Голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко вважає крок із відео цікавим, проте каже, що мета була – більш маркетингова.
Джерело:"Лівий берег"
Свою оцінку теперішньої діяльності Разумкова Корнієнко дав в інтерв'ю.
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Як технологи, ми один одного не коментуємо, – Корнієнко
Він (Разумков – 24 канал) відкрив сторінку, треба її "пушанути" зі старту. Це гарний привід, щоб всі про це говорили. Як технологи, ми з Дмитром один одного не коментуємо,
– наголосив Корнієнко.
Голова "Слуги народу" вважає, що спікер хотів привернути увагу до старту сесії, яка має бути більш продуктивною, аніж попередня. Щодо аудиторії відео – це виборці, які орієнтуються, як на "Слугу народу" , так і самого Разумкова.
Себе Корнієнко не бачить окремо від Зеленського
Він не є членом партії, у нього своя стратегія, як у топ-чиновника, він може діяти на свій розсуд,
– додав Корнієнко.
Політик запевняє, себе особисто він не бачить окремо від Зеленського і займається тим, про що домовились. Корнієнко каже, що команда була для того, щоб спільно працювати протягом 5 років, проте не виключає, що у когось може бути інша позиція.
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"Проблема у практичній площині. Коли ми обіцяємо ухвалити такий-то закон – то ми обіцяємо це разом. А потім з'ясовується, що ми по-різному мислимо. У кожного депутата може бути своя думка, але де грань між командністю і грою в політику – ось питання",– сказав нардеп.
Конфлікту між Разумковим та Офісом Президента нема
Попри це Корнієнко запевняє, що конфлікту між головою Верховної Ради та Офісом Президента нема. Є лише певні дискусії. Разом з тим голова "Слуги народу" не виключає, що Разумков може піти у "вільне плавання".
Я думаю, що нього є потенціал бути самостійним,
– зауважив Корнієнко.
Разумкова не проти замінити Стефанчуком, – ЗМІ
Зазначимо, що останнім часом з'явилась інформація, що в Офісі Президента можуть бути незадоволені діями Разумкова. Непокоїть його окремість та самостійність. Через це, писали ЗМІ, Зеленський навіть не проти замінити Разумкова йог першим заступником Русланом Стефанчуком.
Дивіться ролик Дмитра Разумкова:
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