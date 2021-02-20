Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков до старту нової сесії випустив відеоролик . Це сприйняли, як натяк на старт самостійної політичної кар'єри. Голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко вважає крок із відео цікавим, проте каже, що мета була – більш маркетингова.

Свою оцінку теперішньої діяльності Разумкова Корнієнко дав в інтерв'ю.

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Як технологи, ми один одного не коментуємо, – Корнієнко

Він (Разумков – 24 канал) відкрив сторінку, треба її "пушанути" зі старту. Це гарний привід, щоб всі про це говорили. Як технологи, ми з Дмитром один одного не коментуємо,

– наголосив Корнієнко.

Голова "Слуги народу" вважає, що спікер хотів привернути увагу до старту сесії, яка має бути більш продуктивною, аніж попередня. Щодо аудиторії відео – це виборці, які орієнтуються, як на "Слугу народу" , так і самого Разумкова.

Себе Корнієнко не бачить окремо від Зеленського

Він не є членом партії, у нього своя стратегія, як у топ-чиновника, він може діяти на свій розсуд,

– додав Корнієнко.

Політик запевняє, себе особисто він не бачить окремо від Зеленського і займається тим, про що домовились. Корнієнко каже, що команда була для того, щоб спільно працювати протягом 5 років, проте не виключає, що у когось може бути інша позиція.

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"Проблема у практичній площині. Коли ми обіцяємо ухвалити такий-то закон – то ми обіцяємо це разом. А потім з'ясовується, що ми по-різному мислимо. У кожного депутата може бути своя думка, але де грань між командністю і грою в політику – ось питання",– сказав нардеп.

Конфлікту між Разумковим та Офісом Президента нема

Попри це Корнієнко запевняє, що конфлікту між головою Верховної Ради та Офісом Президента нема. Є лише певні дискусії. Разом з тим голова "Слуги народу" не виключає, що Разумков може піти у "вільне плавання".

Я думаю, що нього є потенціал бути самостійним,

– зауважив Корнієнко.

Разумкова не проти замінити Стефанчуком, – ЗМІ

Зазначимо, що останнім часом з'явилась інформація, що в Офісі Президента можуть бути незадоволені діями Разумкова. Непокоїть його окремість та самостійність. Через це, писали ЗМІ, Зеленський навіть не проти замінити Разумкова йог першим заступником Русланом Стефанчуком.

Зверніть увагу! Наразі і в Офісі Президента, і в "Слузі народу" у Раді спростовують інформацію про будь-який конфлікт з Разумковим.

Дивіться ролик Дмитра Разумкова: