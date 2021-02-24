Ексгенпрокурор України Руслан Рябошапка прокоментував ситуацію із вироком Сергію Стерненку. Він запевнив, що "ноги" цієї проблеми ростуть не з Офісу генпрокурора, а з Офісу Президента.

Рябошапка зазначив, що саме на вулиці Банкові варто вимагати відповідь, яку очікують усі українці. Однак там мовчать.

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"На Банковій не зовсім праві в тому, що "ноги" цієї проблеми ростуть з Офісу генпрокурора, оскільки ці ноги дуже часто ходять на Банкову. Відповідь треба питати там, адже саме на Банковій пропонували кандидатуру Венедіктової на посаду генпрокурора", – сказав Рябошапка.

Він додав, що усі фракції дуже компліментарно і лагідно поставились до звіту Венедіктової у Раді.

"Очевидно, що результатів, які мала б показати прокуратура, не було. Довіра населення до прокуратури не збільшилась, а лише зменшилась. Це головна оцінка органу, який очолює Венедіктова", – підсумував він.

Довідка. Активіста Сергія Стерненка засдили до 7,3 років позбавлення волі. Деталі – тут.

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