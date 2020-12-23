Яким українцям можуть скасувати плату за оформлення закордонного паспорта
Кабмін 23 грудня підтримав пропозицію оформляти безкоштовно закордонні паспорти певним категоріям українців, які подають запит у закордонні дипломатичні установи. Окрім того, їм надаватимуть низку безкоштовних нотаріальних послуг.
Схвалений законопроєкт найближчим часом передадуть на розгляд у Верховну Раду. Про це заявив Дмитро Кулеба, повідомляє пресслужба Міністерства закордонних справ України.
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Уряд України підтримав пропозицію МЗС надати пільги окремим категоріям громадян при оформленні закордонних паспортів та наданні нотаріальних послуг,
– наголосив Кулеба.
Які українці зможуть отримати пільги
- Постраждалі внаслідок Чорнобильської катастрофи у межах категорій 1 і 2.
- Люди з інвалідністю I і II груп.
- Діти з інвалідністю.
Ці ж категорії громадян можуть на безкоштовній основі отримати нотаріальні послуги.
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