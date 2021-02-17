Ніякої води в Крим: у Зеленського планують унеможливити постачання

У постійному представництві президента Володимира Зеленського у Криму заявили, що воду в Крим наразі подавати не збираються. Щоб виключити водопостачання повністю, добудують дамбу.

Про це повідомив постпред президента в Автономній республіці Крим Антон Кориневич. Він виступив проти подачі води на півострів до його деокупації.

Важливо У кримськотатарських районах Сімферополя понад тиждень немає води

Кориневич відвідав Управління Північно-Кримського каналу в місті Таврійськ та провів зустріч з начальником управління Сергієм Шевченко. За його словами, позиція представництва чітка.

Позиція Представництва і Управління каналу однозначна – ніякої води в Крим до деокупації,

– наголосив Кориневич.

Він додав, що є певні питання щодо потреб укріплення споруд, які не допускають дніпровську воду до тимчасово окупованого Криму. А також щодо меліорації (покращення – 24 канал) південних районів Херсонщини.

Добудова дамби

На зустрічі обговорили важливі для функціонування каналу питання. Кориневич наголосив, щоб повністю виключити потрапляння води, треба добудувати дамбу на Північно-Кримському каналі. Вона дозволить значно посилити заходи з меліорації південних районів Херсонщини.

"Зокрема добудова дамби на 107 кілометрі каналі максимально унеможливлює потрапляння води до тимчасово окупованого Криму", – розповів постпред Зеленського підсумки зустрічі з управлінням каналу.

Вода в Криму: коротко про проблеми

Україна припинили водопостачання Криму, коли півострів окупувала Росія. Відтоді ситуація з водою там значно погіршилася.

Окупанти поповнювали запаси з водосховищ природного стоку і підземних джерел. Це призвело до засолення ґрунту.

Загарбанці сподівалися, що танення снігу в горах частково наповнить водосховища. Однак притоки талої води були мінімальні.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба також заявив, що Україна постачатиме воду на півострів лише після його деокупації.

Згідно з міжнародним правом, відповідальність за проблему водопостачання у Криму несе Росія.