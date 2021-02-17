Ніякої води в Крим: у Зеленського планують унеможливити постачання

Джерело:Представництво президента в Криму
У постійному представництві президента Володимира Зеленського у Криму заявили, що воду в Крим наразі подавати не збираються. Щоб виключити водопостачання повністю, добудують дамбу.
Про це повідомив постпред президента в Автономній республіці Крим Антон Кориневич. Він виступив проти подачі води на півострів до його деокупації.
Важливо У кримськотатарських районах Сімферополя понад тиждень немає води
Кориневич відвідав Управління Північно-Кримського каналу в місті Таврійськ та провів зустріч з начальником управління Сергієм Шевченко. За його словами, позиція представництва чітка.
Позиція Представництва і Управління каналу однозначна – ніякої води в Крим до деокупації,
– наголосив Кориневич.
Він додав, що є певні питання щодо потреб укріплення споруд, які не допускають дніпровську воду до тимчасово окупованого Криму. А також щодо меліорації (покращення – 24 канал) південних районів Херсонщини.
На зустрічі обговорили важливі для функціонування каналу питання. Кориневич наголосив, щоб повністю виключити потрапляння води, треба добудувати дамбу на Північно-Кримському каналі. Вона дозволить значно посилити заходи з меліорації південних районів Херсонщини.
"Зокрема добудова дамби на 107 кілометрі каналі максимально унеможливлює потрапляння води до тимчасово окупованого Криму", – розповів постпред Зеленського підсумки зустрічі з управлінням каналу.