У справі ексспівробітників "Приватбанку" немає політичної складової. Генпрокурорка Ірина Венедіктова наголосила, що вона базується лише на доказах та свідченнях.

За словами Венедіктової, на всі питання, що турбують суспільство, дадуть відповіді. Важливо Колишнім високопосадовцям "Приватбанку" повідомили про підозру Наголошую - ніякої політики, жодних зволікань, виключно докази, свідчення, експертні висновки і процесуальний прагматизм,

– заявила Венедіктова. Крім того, генпрокурорка натякнула, що варто приготуватись "свідкам", на діяльність яких правоохоронці дивились із закритими очима. Що цьому передувало Колишнім топменеджерам "Приватбанку" повідомили про підозру у розтраті майже 137 мільйонів гривень.

Підозри вручили ексголові правління ПАТ КБ "ПриватБанк", колишньому першому заступнику голови правління ПАТ КБ "ПриватБанк", екскерівниці одного з підрозділів ПАТ КБ "ПриватБанк". Остання водночас працювала й першою заступницею голови правління у пов'язаній страховій компанії.

Експершого заступника голови правління "Приватбанку" Володимира Яценка зняли з літака у "Борисполі". Що відомо про справу Підозрювані, ймовірно, підготували план розтрати грошей "Приватбанку", оскільки знали, що банк визнають неплатоспроможним та передадуть під контроль державі.

Плян полягав у тому, аби нарахувати і виплатити додаткову винагороду через ріст курсу гривні до долара на користь пов'язаної з банком юридичної особи .

Однак у договорах виплата такої нагороди не передбачалась. Тому фігуранти нібито послались на рішення кредитного комітету банку, яке ухвалили "заднім числом".

Загалом сума розтрати сягнула 136,89 мільйона гривень.