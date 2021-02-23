Ніякої політики, виключно докази, – Венедіктова про справу "Приватбанку"
У справі ексспівробітників "Приватбанку" немає політичної складової. Генпрокурорка Ірина Венедіктова наголосила, що вона базується лише на доказах та свідченнях.
Джерело:фейсбук Ірини Венедіктової
За словами Венедіктової, на всі питання, що турбують суспільство, дадуть відповіді.
Важливо Колишнім високопосадовцям "Приватбанку" повідомили про підозру
Наголошую - ніякої політики, жодних зволікань, виключно докази, свідчення, експертні висновки і процесуальний прагматизм,
– заявила Венедіктова.
Крім того, генпрокурорка натякнула, що варто приготуватись "свідкам", на діяльність яких правоохоронці дивились із закритими очима.
Що цьому передувало
- Колишнім топменеджерам "Приватбанку" повідомили про підозру у розтраті майже 137 мільйонів гривень.
- Підозри вручили ексголові правління ПАТ КБ "ПриватБанк", колишньому першому заступнику голови правління ПАТ КБ "ПриватБанк", екскерівниці одного з підрозділів ПАТ КБ "ПриватБанк". Остання водночас працювала й першою заступницею голови правління у пов'язаній страховій компанії.
- Експершого заступника голови правління "Приватбанку" Володимира Яценка зняли з літака у "Борисполі".
Що відомо про справу
- Підозрювані, ймовірно, підготували план розтрати грошей "Приватбанку", оскільки знали, що банк визнають неплатоспроможним та передадуть під контроль державі.
- Плян полягав у тому, аби нарахувати і виплатити додаткову винагороду через ріст курсу гривні до долара на користь пов'язаної з банком юридичної особи .
- Однак у договорах виплата такої нагороди не передбачалась. Тому фігуранти нібито послались на рішення кредитного комітету банку, яке ухвалили "заднім числом".
- Загалом сума розтрати сягнула 136,89 мільйона гривень.
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