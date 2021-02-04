Мирного процесу вже немає, – Аваков про відрядження Хомчака на Донбас

Рішення РНБО щодо санкцій проти Тараса Козака ухвалили, зокрема, на тлі загострення на Донбасі. Напередодні президент доручив провести перевірку підрозділів ЗСУ, які воюють в ООС.

Джерело: "Право на владу" на 1+1

Очільник МВС Арсен Аваков підкреслив, що Володимир Зеленський був вимушений відправити Хомчака з інспекцією на лінію фронту.

Детальніше За наказом Зеленського почали перевірку підрозділів ЗСУ, що воюють в ООС

Міністр внутрішніх справ наголосив, що впродовж останнього тижня на Донбасі спостерігається різке загострення ситуації.

Ніякого мирного процесу вже немає. Діють снайперські пари, тривають обстріли, йде війна,

– підкреслив Аваков.

Й пояснив, що тому й пропонує подивитися на рішення щодо запровадження санкцій проти Тараса Козака та його каналів саме з цієї точки зору.

Що відбувається на Донбасі

Зауважимо, що від початку 2021 року від рук ворога на Донбасі загинули уже 5 українських захисників.

Крім цього, заявили про зникнення ще одного військового. З'ясувалося, що він потрапив у полон до бойовиків.

29 січня біля Водягого бойовики поранили 2 бійців. Зараз вони у лікарні, стан – важкий, але стабільний.

Ще один український захисник отримав вогнепальне поранення внаслідок обстрілу біля Південного 4 лютого.