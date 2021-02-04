Рішення РНБО щодо санкцій проти Тараса Козака ухвалили, зокрема, на тлі загострення на Донбасі. Напередодні президент доручив провести перевірку підрозділів ЗСУ, які воюють в ООС.

Джерело: "Право на владу" на 1+1

Очільник МВС Арсен Аваков підкреслив, що Володимир Зеленський був вимушений відправити Хомчака з інспекцією на лінію фронту.

Детальніше За наказом Зеленського почали перевірку підрозділів ЗСУ, що воюють в ООС

Міністр внутрішніх справ наголосив, що впродовж останнього тижня на Донбасі спостерігається різке загострення ситуації.

Ніякого мирного процесу вже немає. Діють снайперські пари, тривають обстріли, йде війна,

– підкреслив Аваков.

Й пояснив, що тому й пропонує подивитися на рішення щодо запровадження санкцій проти Тараса Козака та його каналів саме з цієї точки зору.

Довідка. Зеленський ввів санкції проти соратника Медведчука термінов на 5 років. Після цього його канали припинили своє мовлення.

Що відбувається на Донбасі