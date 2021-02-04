Мирного процесу вже немає, – Аваков про відрядження Хомчака на Донбас
Рішення РНБО щодо санкцій проти Тараса Козака ухвалили, зокрема, на тлі загострення на Донбасі. Напередодні президент доручив провести перевірку підрозділів ЗСУ, які воюють в ООС.
Джерело: "Право на владу" на 1+1
Очільник МВС Арсен Аваков підкреслив, що Володимир Зеленський був вимушений відправити Хомчака з інспекцією на лінію фронту.
Детальніше За наказом Зеленського почали перевірку підрозділів ЗСУ, що воюють в ООС
Міністр внутрішніх справ наголосив, що впродовж останнього тижня на Донбасі спостерігається різке загострення ситуації.
Ніякого мирного процесу вже немає. Діють снайперські пари, тривають обстріли, йде війна,
– підкреслив Аваков.
Й пояснив, що тому й пропонує подивитися на рішення щодо запровадження санкцій проти Тараса Козака та його каналів саме з цієї точки зору.
Що відбувається на Донбасі
- Зауважимо, що від початку 2021 року від рук ворога на Донбасі загинули уже 5 українських захисників.
- Крім цього, заявили про зникнення ще одного військового. З'ясувалося, що він потрапив у полон до бойовиків.
- 29 січня біля Водягого бойовики поранили 2 бійців. Зараз вони у лікарні, стан – важкий, але стабільний.
- Ще один український захисник отримав вогнепальне поранення внаслідок обстрілу біля Південного 4 лютого.
Поділитися новиною