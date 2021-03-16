Давид Арахамія заявив, що коаліція "Слуги народу" та "Батьківщини" може бути в теорії. Однак у ній нема сенсу через розбіжності поглядів партійців.

Що заявив Арахамія

Голова фракції "Слуга народу" відреагував на заяви лідерки "Батьківщини" Юлії Тимошенко про можливість коаліції. Він заявив, що для її створення спершу необхідно скласти коаліційну угоду.

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Перед її підписанням має бути тривале обговорення. Має бути програма Це великий процес. Станом на зараз таких процесів я не бачу. Можливо є розмови, але їх можна і 3 роки вести,

– пояснив Арахамія.

Він наголосив, що "Слуга народу" спілкується з усіма фракціями і в теорії може створити велику коаліцію.

Нардеп про велику коаліцію

"Ми можемо взяти "Голос", "Довіру", "За майбутнє" та "Батьківщину" і зробити коаліцію на 320 голосів. Такий проєкт існує. В теорії. Але, як то кажуть, диявол криється в деталях", – сказав політик.

Нардеп підкреслив, що коли парламентарі почнуть з цього приводу спілкуватися і "малювати якийсь коаліційний договір", то у них буде політичне та ідеологічне непорозуміння.

Простий приклад: ринок землі для нас – програмна обіцянка, яку ми виконали. Для Юлії Тимошенко – священна війна. Як ми можемо це просте питання вирішити в коаліції? Я не розумію,

– зауважив Арахамія.