Так званий "глава" Криму Сергій Аксьонов прокоментував стратегію України по деокупації півострова – Кримську платформу. Він вважає, що створення нового міжнародного майданчика не допоможе "повернути Крим".

Очільник так званої окупаційної влади Криму Аксьонов радить "не відволікатися на те, що розповідає українська влада, не витрачати на це час". Про це він заявив під час підсумкової пресконференції 24 грудня, повідомляє "Радіо Свобода".

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Ніякі платформи не допоможуть, хай не витрачають час, ми на батьківщині назавжди,

– заявив Аксьонов.

Мовляв, інформаційна політика України спрямована на "дестабілізацію ситуації в Криму". "Будь-яке ускладнення в Криму викликає у них істеричну радість", – вважає так званий "глава" Криму.

Аксьонов переконаний, що Україна у таких випадках зловтішається.

Що відомо про Кримську платформу

Україна активно залучає країни Євросоюзу та Заходу до участі в "Кримській платформі" щодо деокупації півострова.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що саміт з деокупацію Криму хочуть провести в Києві в травні 2021 року.

Речниця МЗС Росії Марія Захарова у відповідь заявила, що російська сторона готова брати в цьому участь. Однак на зустрічі повинні обговорити проблеми півострова – від водопостачання до транспортного сполучення.

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