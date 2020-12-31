Українські слідчі та оперативники поліції за підтримки німецьких колег заблокували діяльність серйозного угрупування, яке діяло на території Євросоюзу. Зловмисники ошукали громадян Великої Британії, Австрії, Швейцарії, Німеччини та інших країн.

Щомісяця ймовірні шахраї отримували від 8 до 10 мільйонів євро від ошуканих ними людей. Про це написала у фейсбуці Генпрокурор Ірина Венедіктова.

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За її словами, в результаті спецоперації правоохоронців у Європі поліціянти затримали кількох підозрюваних.

"Інвестиції" з великим прибутком

Схема, за якою діяли зловмисники, була дуже простою. Через спеціально створені сайти шахраї продавали фейкові активи. При цьому вони відзначали неймовірне зростання доходів.

Під час обшуків в Україні поліцейські вилучили докази причетності підозрюваних до протиправної діяльності.

Майно на 50 мільйонів євро

Минулого тижня було арештовано майно організаторів та учасників злочинної групи на понад 50 мільйонів євро. Це квартири, будинок, офісні приміщення та елітні транспортні засоби. Деякі автівки – в єдиному екземплярі в Україні. Наразі українські правоохоронці продовжують розслідування, розпочате в Німеччині, та проводять слідчі дії для притягнення до кримінальної відповідальності всіх причетних до схеми,

– підкреслила Венедіктова.

Чи є підозрювані в скоєнні злочинів громадянами Україні, Генпрокурорка не вказала.