Німецька прокуратура допитала Навального у справі про його отруєння
Прокуратура Берліна допитала російського опозиціонера Олексія Навального як "потерпілого свідка". Допит відбувся у межах російського запиту про надання правової допомоги.
Водночас представників слідчих органів Росії на допит не допустили. Це було зроблено на прохання самого Навального. Про це повідомляє DW з посиланням на Міністерство юстиції Німеччини.
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За результатами допита прокурори наголосили, що Росія повинна розслідувати цей злочин, адже саме там Навального отруїли.
Цей злочин має бути розслідуваний в Росії. Для цього необхідні слідчі дії, що відповідають тяжкості даного злочину. Вся необхідна для цього інформація, включаючи проби крові й тканини, і шматки одягу, перебувають в розпорядженні Росії,
– зазначив представник міністерства.
Уряд Німеччини відмовився коментувати слова російського президента Володимира Путіна щодо отруєння Навального, який зазначив, що якби опозиціонера дійсно хотіли отруїти, то "довели б це до кінця".
"Ці висловлювання говорять самі за себе, я не коментую їх", – сказав представник німецького уряду Штеффен Зайберт.
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Зауважимо, що днями з'явилося розслідування Bellingcat і The Insider у співпраці з Der Spiegel і CNN. Журналісти-розслідувачі встановили, що ФСБ Росії причетна до отруєння Навального речовиною "Новачок" в аеропорту Томська.
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Головне про отруєння Навального
- Олексію Навальному стало погано 20 серпня на борту літака Томськ – Москва. Рейс екстрено приземлився в Омську, а опозиціонера доставили в місцеву лікарню.
- Соратники політика відразу ж говорили, що він отруєний, проте лікарі заявляли, що ця версія не підтвердилася.
- З Омська Навального евакуювали в Берлін, в клініку "Шаріте". На початку вересня влада Німеччини оголосили, що німецькі лікарі встановили факт отруєння Навального речовиною з групи "Новачок".
- Влада Росії причетність до замаху на Навального заперечують.
- Наразі опозиціонер проходить реабілітацію у Німеччині.
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