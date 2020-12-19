Прокуратура Берліна допитала російського опозиціонера Олексія Навального як "потерпілого свідка". Допит відбувся у межах російського запиту про надання правової допомоги.

Водночас представників слідчих органів Росії на допит не допустили. Це було зроблено на прохання самого Навального. Про це повідомляє DW з посиланням на Міністерство юстиції Німеччини.

Важливо Навальний про своє отруєння: Путін усе визнав

За результатами допита прокурори наголосили, що Росія повинна розслідувати цей злочин, адже саме там Навального отруїли.

Цей злочин має бути розслідуваний в Росії. Для цього необхідні слідчі дії, що відповідають тяжкості даного злочину. Вся необхідна для цього інформація, включаючи проби крові й тканини, і шматки одягу, перебувають в розпорядженні Росії,

– зазначив представник міністерства.

Уряд Німеччини відмовився коментувати слова російського президента Володимира Путіна щодо отруєння Навального, який зазначив, що якби опозиціонера дійсно хотіли отруїти, то "довели б це до кінця".

"Ці висловлювання говорять самі за себе, я не коментую їх", – сказав представник німецького уряду Штеффен Зайберт.

Цікаво Путін зізнався в отруєнні Навального: як облажалася "всесильна" ФСБ

Зауважимо, що днями з'явилося розслідування Bellingcat і The Insider у співпраці з Der Spiegel і CNN. Журналісти-розслідувачі встановили, що ФСБ Росії причетна до отруєння Навального речовиною "Новачок" в аеропорту Томська.

Навальний розповів деталі розслідування: дивіться відео

Головне про отруєння Навального