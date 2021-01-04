У Німеччині та Франції розчаровані вакцинацією від COVID-19: причина
У Німеччині та Франції зростає розчарування через повільну вакцинацію від COVID-19 та планування програми щеплення. Наразі Європейський Союз схвалив використання лише вакцини компаній BioNTech та Pfizer.
Саме вони ведуть переговори з потенційними виробничими партнерами. Про це повідомляє DPA.
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Водночас країни Євросоюзу почали вакцинувати громадян від COVID-19 пізніше, аніж Велика Британія.
Вакцинація в Німеччині
На думку генерального секретаря Соціал-демократичної партії Ларса Клінгбейла, Німеччина значно відстає від інших країн у змаганні за вакцинацію громадян під час пандемії. Він вважає, що винним у цьому є міністр охорони здоров'я Єнс Шпан.
Водночас він розкритикував тих, хто вважає, що уряд країни не забезпечив необхідну кількість вакцин.
Проблема не в кількості, яку замовляють, а в низькій початковій виробничій потужності на тлі надзвичайно високого світового попиту,
– наголосив Шпан.
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Що відбувається у Франції
Громадяни Франції також висловлюють невдоволення через повільні темпи вакцинації. За словами глави одного з постраждалих регіонів Жана Роттнера, "усе вирішують в Парижі".
Водночас депутат Європарламенту Яннік Жадот вважає, що програма вакцинації в країні "провалилася". Він додав, що Франція отримала однакову кількість доз вакцини, як і європейські країни.
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Натомість очільник Французького агентства громадського здоров'я вважає, що пріоритетним є щеплення літніх людей. Він зазначив, що не варто вимагати від них самостійно їхати до центрів вакцинації.
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