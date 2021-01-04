У Німеччині та Франції зростає розчарування через повільну вакцинацію від COVID-19 та планування програми щеплення. Наразі Європейський Союз схвалив використання лише вакцини компаній BioNTech та Pfizer.

Саме вони ведуть переговори з потенційними виробничими партнерами. Про це повідомляє DPA.

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Водночас країни Євросоюзу почали вакцинувати громадян від COVID-19 пізніше, аніж Велика Британія.

Довідка. Велика Британія стала першої країною, яка розпочала вакцинацію населення проти COVID-19. Там почали робити щеплення 8 грудня 2020 року.

Вакцинація в Німеччині

На думку генерального секретаря Соціал-демократичної партії Ларса Клінгбейла, Німеччина значно відстає від інших країн у змаганні за вакцинацію громадян під час пандемії. Він вважає, що винним у цьому є міністр охорони здоров'я Єнс Шпан.

Водночас він розкритикував тих, хто вважає, що уряд країни не забезпечив необхідну кількість вакцин.

Проблема не в кількості, яку замовляють, а в низькій початковій виробничій потужності на тлі надзвичайно високого світового попиту,

– наголосив Шпан.

Зверніть увагу! Від початку пандемії COVID-19 в Німеччині виявили понад 1,78 мільйона хворих. Станом на 4 січня 2021 року від коронавірусу одужали більше ніж 1,42 мільйона громадян. Водночас померли 34 791 особа.

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Що відбувається у Франції

Громадяни Франції також висловлюють невдоволення через повільні темпи вакцинації. За словами глави одного з постраждалих регіонів Жана Роттнера, "усе вирішують в Парижі".

Водночас депутат Європарламенту Яннік Жадот вважає, що програма вакцинації в країні "провалилася". Він додав, що Франція отримала однакову кількість доз вакцини, як і європейські країни.

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Натомість очільник Французького агентства громадського здоров'я вважає, що пріоритетним є щеплення літніх людей. Він зазначив, що не варто вимагати від них самостійно їхати до центрів вакцинації.