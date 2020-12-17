Новий серйозний спалах коронавірусу в Німеччині призвів до 900 смертей на день – максимального результату за всю пандемію в цій країні. Вже зрозуміло, що врятувати Різдво не вийде, лише скасувати.

Коронавірус все ж завдав смертельного удару по Німеччині, яка до цього відзначалася стійкістю своєї медичної системи. Але активні різдвяні закупи призвели до потужного спалаху. В результаті – жорсткий локдаун. 24 канал розповідає, як найсильніша країна ЄС дійшла до такої ситуації.

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Скасування традиції, якій вже сотні років

Цього року, здебільшого, без різдвяних базарів / Фото DW

Глінтвейн, скибочки хліба, баварські та німецькі ковбаски, імбирне печиво. Німецькі новорічні та різдвяні ярмарки завжди були великі та яскраві. І такими залишалися століттями. Перші ярмарки під відкритим небом з'явилися у 1300-х роках XIV століття, коли територія ще була у складі Священної Римської Імперії.

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Тоді продукцію продавали людям, що йшли з церков, а зараз це – спосіб зібратися родиною та друзями. Навіть ті, хто приходить один, має втіху у атмосфері свята.

Але цього року, її скасують через посилення коронавірусу в Німеччині. Не відбудуться ярмарки у Дрездені, Франкфурті-на-Майні, Дортмунді та найстаріша – у Нюрнбергу. Там не буде традиційної золотої фігури Кристкінд, повідомляє NYT. Біля палацу Шарлоттенбург немає духового оркестру, площа Жандарменмаркт – пуста. А саме там у столиці було різдвяне містечко. Тепер лише кілька кіосків сподіваються заманити покупців на відстані.

Настрій у німців через це, зрозуміло, поганий. Наприклад, в місті Кельн щорічно бувало 5 млн людей на свята, що сприяє економічному зростанню регіону. Близько 3000 ярмарків у 2019 році зібрали 3,5 млрд доларів прибутку. Пивоварні, ремісники, пекарні та ресторани також більшу частину прибутку збирають саме на зимових святах.

Втім, у 2020 році в Кельні не відкриється жоден ринок: за 10 днів до Різдва, потужна країна похитнулась і увійшла в суворий локдаун. Всі магазини не першої необхідності будуть зачинені, як і школи, бари, розважальні комплекси та ресторани. Кінотеатри закриті, зазвичай запружені вулиці німецьких міст – безлюдні.

Де саме сталася помилка?

То що пішло не так? У коментарі виданню ABC, професор психології Академії наук Леопольдіни Ральф Гертвіг наводить страшні цифри: кожні 3 хвилини один німець помирає від COVID-19. Тенденція на зростання кількості померлих від вірусу почалася ще у листопаді і набирає обертів у грудні.

Невтішні німецькі показники У цифрах це У цифрах це виглядає так: якщо 28 листопада було 21,23 нових випадків на 100 тисяч людей, то 12 грудня вже 26 випадків на 100 тисяч. За тиждень –близько 134 на 100 тисяч, це набагато вище планки у 50 на тиждень. Щоденні зараження коливаються між 20 і 30 тисячами.

Гертвіг вважає, що весною, при стримуванні першої хвилі, була допущена помилка.

Професор виділяє кілька причин:

втомлене від ковіду населення

зростання самозаспокоєності

неоднозначна комунікація від політиків

віра у достатність м'яких або часткових обмежень

Німеччина минулі шість тижнів прожила у режимі часткової ізоляції, школи та магазини були відчинені. Скоріш за все, це сприяло подальшому поширенню хвороби. Експерти та економісти впевнені, що попередній локдаун – провальний. Не всі виконували правила, центри міст були забиті.

Різдвяну активість звинуватила і канцлерін Ангела Меркель: "Через різдвяні походи по магазинам, кількість соціальних контактів серйозно збільшилось. Нові заходи вбережуть нашу систему від перевантаження".

Ситуація в Німеччині залишається напруженою / Фото Imago-images

У Німеччині від COVID-19 померли 23,5 тисячі людей на момент написання цього матеріалу. Це втричі менше ніж в Італії та Великій Британії. Але система не вічна: у Дрездені закликають до носіння масок і соціальної дистанції через можливе перевантаження.

Експоненційне зростання зменшилося, тож Німеччина вийшла на плато. Але Меркель назвала подію "лише частковим успіхом". Число людей похилого віку, що хворіють на коронавірус, продовжує зростати. Голова Інституту Роберта Коха Лотар Вілер дорікнув, що будинки для старих людей "все складніше захищати від спалахів захворювання".

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У трьох округах землі Саксонія, де розташований Дрезден, рівень інфікування втричі більший, ніж встановлений урядом. Хоча варто визнати, що цей локдаун м'якший, ніж у тих же Франції чи Австрії. Там, щоб вийти з дому, треба заповнювати окрему форму. Навіть навесні у Німеччині діяли жорсткіші обмеження.

Саксонія також стала серцем протестів проти коронавірусних обмежень. Відповіддю на це стала комендантська година (також і у Баварії з 21:00 до 5:00).

Різдво в ізоляції: яким воно тепер буде

Локдаун зачепить навіть приватні зустрічі. Всередині будівлі тепер можна збиратися лише не більше п'яти людей, не рахуючи дітей до 14 років. Принаймні, такі правила діють в Берліні. Робочі місця, по можливості, будуть перенесені додому. З 24 по 26 грудня можна буде запросити 4-х людей "найближчого родинного кола". Але перед цим повинен пройти "тиждень захисту" з мінімумом контактів.

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Перед Новим Роком не можна буде продавати фейєрверки та масово збиратися. Заборона на салюти пов'язана з тим, що в лікарні постійно потрапляють люди з травмами через необережне поводження. А зараз лікарі не можуть лікувати ще й це. Втім, забороняти їх запускати не будуть. Співати на церковних службах буде заборонено, але відвідувати їх в масках буде можна.

Аптеки, супермаркети, банки та магазини медичних товарів будуть звільнені від сплати податків. Пральні, хімчистки, АЗС та пошта працюватимуть і далі.

Деякі ярмарки працюють, але щось придбати можна лише з машини. Продавати обов'язковий на ярмарках алкоголь на відкритому повітрі – заборонено. Під заборону підпадає і "глювайн", тобто глінтвейн. Зазвичай, його продають у великих чашках, з яких йде дим. Через це обмеження, по всій Німеччині зростала негативна реакція.

"Я захищаю тебе!" – рекламна кампанія про носіння масок у Німеччині / Фото US News & World Report

Втім, Ангела Меркель та інші чиновники, наприклад Томас Бьоле з Мюнхену, заявили: "глінтвейн не сумісний з боротьбою з COVID-19. Немає ні соціальної дистанції ні носіння масок". Але в Кельні подали на цю заборону судовий позов. Уряд відповів, що надасть фінансову підтримку закладам, які постраждали від закриття.

Більш слабка ізоляція може затягнутись до весни, поки не буде достатня кількість вакцин. Вірусологи Німеччини не очікують покращення до березня. Наразі головне – пережити зиму в єдності.