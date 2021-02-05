Німеччина може обмежити транзит "Північним потоком-2": причиною є Україна

Джерело:WirtschaftsWoche
У Німеччині уряд може створити механізм для припинення роботи газопроводу "Північний потік-2". Зокрема, це трапиться, якщо представники Росії погрожуватимуть зменшити поставлення газу через Україну.
За даними видання, канцлерка Німеччини Ангела Меркель та міністр закордонних справ Гайко Маас не розглядають можливості виходу з будівництва газопроводу. Водночас замість зупинки будівництва обговорюють створення механізму зупинки експлуатації "Північного потоку-2".
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Зокрема, його застосовуватимуть тоді, коли Росія заявить про наміри скорочення поставлення через газотранспортну систему України.Зверніть увагу! У німецькому Бундестазі закликали ввести мораторій на будівництво "Північного потоку-2". Цей час необхідно використати для того, щоб США та Євросоюз розпочали переговори з Росією. Детальніше про це – читайте тут.
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