Німеччина може обмежити транзит "Північним потоком-2": причиною є Україна

5 лютого 2021 , 23:58
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Джерело:

WirtschaftsWoche

У Німеччині уряд може створити механізм для припинення роботи газопроводу "Північний потік-2". Зокрема, це трапиться, якщо представники Росії погрожуватимуть зменшити поставлення газу через Україну.

За даними видання, канцлерка Німеччини Ангела Меркель та міністр закордонних справ Гайко Маас не розглядають можливості виходу з будівництва газопроводу. Водночас замість зупинки будівництва обговорюють створення механізму зупинки експлуатації "Північного потоку-2".

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Зокрема, його застосовуватимуть тоді, коли Росія заявить про наміри скорочення поставлення через газотранспортну систему України.

Зверніть увагу! У німецькому Бундестазі закликали ввести мораторій на будівництво "Північного потоку-2". Цей час необхідно використати для того, щоб США та Євросоюз розпочали переговори з Росією. Детальніше про це – читайте тут.

До теми "Північний потік-2" добудують, але не факт, що запустять, – Ілля Пономарьов

Будівництво "Північного потоку-2": коротко

  • Проєкт російської компанії "Газпром" передбачає будівництво трубопроводу, через який мають транспортувати природний газ з Росії у Європу. Однак в обхід України.
  • У грудні 2019 року Конгрес США ввів санкції, спрямовані на послуги з прокладання труб для газопроводу на великій глибині. Внаслідок цього будівництво зупинили.
  • Росія відновила будівництво "Північного потоку-2" у грудні 2020 року.
  • Сенат США 1 січня 2021 року подолав вето Дональда Трампа на проєкт оборонного бюджету на 2021 рік. Він передбачає положення про посилення санкцій проти російських трубопровідних проєктів "Північний потік-2" і "Турецький потік".
  • Європейський парламент 21 січня засудив арешт Олексія Навального та закликав зупинити будівництво "Північного потоку-2".