Німеччина може обмежити транзит "Північним потоком-2": причиною є Україна
У Німеччині уряд може створити механізм для припинення роботи газопроводу "Північний потік-2". Зокрема, це трапиться, якщо представники Росії погрожуватимуть зменшити поставлення газу через Україну.
Джерело:WirtschaftsWoche
За даними видання, канцлерка Німеччини Ангела Меркель та міністр закордонних справ Гайко Маас не розглядають можливості виходу з будівництва газопроводу. Водночас замість зупинки будівництва обговорюють створення механізму зупинки експлуатації "Північного потоку-2".
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Зокрема, його застосовуватимуть тоді, коли Росія заявить про наміри скорочення поставлення через газотранспортну систему України.
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Будівництво "Північного потоку-2": коротко
- Проєкт російської компанії "Газпром" передбачає будівництво трубопроводу, через який мають транспортувати природний газ з Росії у Європу. Однак в обхід України.
- У грудні 2019 року Конгрес США ввів санкції, спрямовані на послуги з прокладання труб для газопроводу на великій глибині. Внаслідок цього будівництво зупинили.
- Росія відновила будівництво "Північного потоку-2" у грудні 2020 року.
- Сенат США 1 січня 2021 року подолав вето Дональда Трампа на проєкт оборонного бюджету на 2021 рік. Він передбачає положення про посилення санкцій проти російських трубопровідних проєктів "Північний потік-2" і "Турецький потік".
- Європейський парламент 21 січня засудив арешт Олексія Навального та закликав зупинити будівництво "Північного потоку-2".
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