У Нікополі Дніпропетровської області учень-дев'ятикласник вирішив поєднати два "задоволення" – алкогольне сп'яніння та одурманення медичними препаратами. Хлопця вчасно виявили перехожі – на вулиці Героїв Чорнобиля, поруч з будинком №7.

Старшокласника направили в нікопольську дитячу лікарню. Лікарі констатували отруєння. Їх оперативні дії врятували життя підлітку і сьогодні його вже виписали.

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Про причини, що спонукали хлопця до цього вчинку, зараз нічого не відомо. Є інформація, що його мати позбавлена ​​батьківських прав, а проживає він з бабусею.

Як повідомила 24 каналу начальник відділу комунікацій ГУНП в Дніпропетровській області Ганна Сторчевська, інформація щодо даного випадку зараз перевіряється правоохоронцями. Наші журналісти слідкуватимуть за розвитком подій та повідомлятимуть про нові дані.

Таблетки стають "модними"

Останнім часом підлітки в нашій країні нерідко потрапляють до лікарень з медикаментозним отруєнням.

Так 7 березня в Сумах молода дівчина отруїлася, прийнявши 30 знеболюючих таблеток. А 3 березня аналогічний інцидент стався в Кременчуці.

Нерідко подібні випадки закінчуються трагічно – наприклад, в Боярці (Київська область) дві семикласниці проковтнули по сорок таблеток якогось препарату. Одну з них врятувати не вдалося.

наприклад, в Боярці (Київська область) дві семикласниці проковтнули по сорок таблеток якогось препарату. Одну з них врятувати не вдалося. Нещодавно на Прикарпатті дівчинки 12 та 13 років також потрапили у реанімацію міської дитячої лікарні – школярки наковталися пігулок, одна з них випила аж 70.

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